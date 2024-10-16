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Posted 16 октября, 08:47

Published 16 октября, 08:47

Modified 16 октября, 08:50

Updated 16 октября, 08:50

В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд

В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд

16 октября 2024, 08:47
Фото: mkset.ru
Кредитная организация одобрила выдачу ссуды на возведение нового жилого здания на почти 500 семей в Сипайлово, сообщает во вторник, 16 октября, банк «Дом.рф».

Кредитная организация предоставила финансирование для проекта строительства жилого комплекса в Уфе, столице Республики Башкортостан. Сумма кредитной линии составляет 2,5 миллиарда рублей.

Комплекс будет расположен в Октябрьском районе, на улице Сипайловской. Сипайлово в Уфе — территория с уже хорошо развитой инфраструктурой, включая детские сады, школы, торговые центры и магазины. Новый жилой комплекс представляет собой 25-этажное здание общей площадью 38 тысяч квадратных метров, которое сможет разместить 477 семей. В проект также входит обустройство прилегающей территории, создание детских и спортивных площадок, а также паркинга на 280 автомобилей. В дополнение предусмотрена коммерческая инфраструктура.

Ожидается, что жилой комплекс будет введён в эксплуатацию в 2027 году.

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Напомним, ранее аналитики сферы недвижимости сообщали о колоссальном росте цен на квартиры в Уфе. Официальная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии приближается к ₽120 000.

Стоит добавить, что утром во вторник, 16 октября, в Сипайлово рухнул лифт в новостройке. В кабине подъемника ехала женщина.

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