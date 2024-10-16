В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд

Комплекс будет расположен в Октябрьском районе, на улице Сипайловской. Сипайлово в Уфе — территория с уже хорошо развитой инфраструктурой, включая детские сады, школы, торговые центры и магазины. Новый жилой комплекс представляет собой 25-этажное здание общей площадью 38 тысяч квадратных метров, которое сможет разместить 477 семей. В проект также входит обустройство прилегающей территории, создание детских и спортивных площадок, а также паркинга на 280 автомобилей. В дополнение предусмотрена коммерческая инфраструктура.