В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд

Posted 16 октября, 08:47
Published 16 октября, 08:47
Modified 16 октября, 08:50
Updated 16 октября, 08:50
Кредитная организация предоставила финансирование для проекта строительства жилого комплекса в Уфе, столице Республики Башкортостан. Сумма кредитной линии составляет 2,5 миллиарда рублей.
Комплекс будет расположен в Октябрьском районе, на улице Сипайловской. Сипайлово в Уфе — территория с уже хорошо развитой инфраструктурой, включая детские сады, школы, торговые центры и магазины. Новый жилой комплекс представляет собой 25-этажное здание общей площадью 38 тысяч квадратных метров, которое сможет разместить 477 семей. В проект также входит обустройство прилегающей территории, создание детских и спортивных площадок, а также паркинга на 280 автомобилей. В дополнение предусмотрена коммерческая инфраструктура.
Ожидается, что жилой комплекс будет введён в эксплуатацию в 2027 году.
Напомним, ранее аналитики сферы недвижимости сообщали о колоссальном росте цен на квартиры в Уфе. Официальная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии приближается к ₽120 000.
Стоит добавить, что утром во вторник, 16 октября, в Сипайлово рухнул лифт в новостройке. В кабине подъемника ехала женщина.