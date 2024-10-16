В Москве состоится третий Российский винодельческий форум

Posted 16 октября, 12:01
Published 16 октября, 12:01
Modified 16 октября, 12:01
Updated 16 октября, 12:01
Основная тема предстоящего форума — «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в экономику и культуру страны».
Как указал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления ФСРО АВВР Дмитрий Киселев, виноградарство и виноделие представляют собой одну из самых быстрорастущих сфер российской экономики. Он привел в качестве примера тот факт, что доля российского вина на полках магазинов достигает 60%. Киселев подчеркнул, что форум — это востребованное и значимое мероприятие, влияющее на развитие отрасли и способствующее ее росту, пишет 56orb.ru.
Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил важность науки для российской винодельческой отрасли. По его словам, именно научные исследования могут помочь решить проблемы технического суверенитета, особенно в таких сферах, как питомниководство, разработка собственных дрожжевых штаммов и изучение местных сортов винограда. Курчатовский институт является ведущим учреждением, работающим над несколькими федеральными программами для достижения этих целей.
Первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут подчеркнул быстрые темпы развития отрасли и значимость форума как платформы для координации усилий всех участников. Он отметил, что эффективность решения поставленных задач становится все очевиднее с каждым форумом, в частности по числу участников.
В 2022 году на форуме присутствовали 1700 человек, в рамках деловой программы прошло 43 мероприятия, а также более 40 винодельческих предприятий были представлены в дегустационной зоне. В 2023 году на втором Российском винодельческом форуме количество участников увеличилось до 2250, было организовано 49 мероприятий и более 50 винодельческих компаний приняли участие в дегустационных зонах. По прогнозам, в 2024 году ожидается как минимум 2500 участников.
В рамках форума также была учреждена премия имени Л. С. Голицына, которая вручается за выдающиеся достижения в винодельческой отрасли. Данная профессиональная награда станет важным стимулом для дальнейшего развития сектора.