В Москве состоится третий Российский винодельческий форум

В 2022 году на форуме присутствовали 1700 человек, в рамках деловой программы прошло 43 мероприятия, а также более 40 винодельческих предприятий были представлены в дегустационной зоне. В 2023 году на втором Российском винодельческом форуме количество участников увеличилось до 2250, было организовано 49 мероприятий и более 50 винодельческих компаний приняли участие в дегустационных зонах. По прогнозам, в 2024 году ожидается как минимум 2500 участников.