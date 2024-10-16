В конце октября в Санкт-Петербурге состоится ежегодная конференция FutureMed

Темой конференции станет противостояние медицинских технологий современным угрозам для человечества. В рамках мероприятия запланированы панельные дискуссии и лекции, на которых будут обсуждены важнейшие вопросы, такие как подготовка к пандемиям, борьба с устойчивыми к антибиотикам бактериями и голодом, а также актуальность использования искусственного интеллекта в здравоохранении. Будут рассмотрены также вопросы, касающиеся границ биопротезирования и генетических исследований, пишет rosbalt.ru.