В конце октября в Санкт-Петербурге состоится ежегодная конференция FutureMed

Posted 16 октября, 12:15
Published 16 октября, 12:15
Modified 16 октября, 12:16
Updated 16 октября, 12:16
Участники обсудят насущные проблемы, с которыми сталкивается медицина и современное общество. Ожидается, что конференцию посетят более 500 человек.
Темой конференции станет противостояние медицинских технологий современным угрозам для человечества. В рамках мероприятия запланированы панельные дискуссии и лекции, на которых будут обсуждены важнейшие вопросы, такие как подготовка к пандемиям, борьба с устойчивыми к антибиотикам бактериями и голодом, а также актуальность использования искусственного интеллекта в здравоохранении. Будут рассмотрены также вопросы, касающиеся границ биопротезирования и генетических исследований, пишет rosbalt.ru.
На конференции выступят видные представители медицинского сообщества. Среди них — Кирилл Коротков, директор по маркетингу союза «Кибатлетика»; Евгений Паперный, руководитель направления медицинских информационных продуктов ПАО «Сбербанк», руководитель проекта GigaChat; Леонид Чутко, доктор медицинских наук, профессор, глава Центра поведенческой неврологии и заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН; Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь»; Роман Иванов, MD, PhD, председатель научного совета университета «Сириус»; Александр Ракитько, директор по науке медико-генетической компании «Генотек»; Сергей Ткачёв, офтальмолог и основатель проекта Medical Channel; Ирина Гриценко, адвокат по медицинскому праву; Сергей Федосов, кандидат медицинских наук, руководитель платформы «МедРокет», Виктория Читлова, кандидат медицинских наук, психиатр и руководитель Центра психотерапии доктора Читловой, и другие.
Генеральным партнером мероприятия традиционно является ИНВИТРО. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером конференции.