В Башкирии накрыли завод вейперов

Как выяснили полицейские, злоумышленники наладили полноценный производственный процесс прямо в складском помещении. Они смешивали жидкости для вейпов, разливали их по бутылкам, клеили этикетки и упаковывали — всё как на настоящем заводе. И всё это без малейшего намёка на законность.