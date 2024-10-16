В Башкирии накрыли завод вейперов

Posted 16 октября, 09:12
Published 16 октября, 09:12
Modified 16 октября, 11:47
Updated 16 октября, 11:47
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан раскрыли масштабную сеть по производству и сбыту никотиносодержащей продукции без соответствующей маркировки. Всё это происходило в Нефтекамске, где трое местных жителей решили организовать нелегальный бизнес.
Как выяснили полицейские, злоумышленники наладили полноценный производственный процесс прямо в складском помещении. Они смешивали жидкости для вейпов, разливали их по бутылкам, клеили этикетки и упаковывали — всё как на настоящем заводе. И всё это без малейшего намёка на законность.
— Во время обысков на складе и в частном доме одного из подозреваемых были найдены около 90 тысяч штук готовой продукции, совершенно не маркированной согласно требованиям законодательства, — сообщили Ирина Волк.
По предварительным данным экспертов, общая стоимость изъятого товара превышает 70 миллионов рублей. Теперь следователь отдела МВД России по г. Нефтекамску возбудил уголовное дело по признакам преступления согласно части 2 статьи 171.1 УК РФ — за незаконное предпринимательство.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе преступники организовали масштабное производство поддельных паспортов и других удостоверений личности граждан России, Беларуси и Киргизии.