Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды

Интересно, что однокомнатные квартиры подорожали больше всего в Волгограде (+2,1%) и Омске (+1,4%), но в Уфе «двушки» просто взлетели в цене — на целых 17,6%. Теперь квадратный метр двухкомнатной квартиры стоит 152 тысячи рублей. Это связано с тем, что предложение на этот тип жилья сократилось на 11,4%. В таком случае, спрос превышает предложение, что неизбежно ведет к росту цен.