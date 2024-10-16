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Posted 16 октября, 04:55

Published 16 октября, 04:55

Modified 16 октября, 11:29

Updated 16 октября, 11:29

Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды

Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды

16 октября 2024, 04:55
Фото: 1MI
Уфа уверенно занимает лидирующие позиции в России по динамике стоимости жилья, сообщает в среду, 16 октября, «Газета.Ru».

Согласно свежим данным от сервиса «Яндекс.Недвижимость», средняя стоимость квадратного метра студий в Уфе за месяц увеличилась на 5%, достигнув 150 тысяч рублей. В городе наблюдается резкий рост предложения, который составил 20,2% за сентябрь 2024 года. Однако, как это часто бывает, вместе с увеличением количества объектов на продажу поднимаются и цены, особенно на более дорогие лоты.

Но Уфа не единственный город, где заметили подорожание жилья. В Перми, Казани и Новосибирске также зафиксирован рост цен на студии, но он значительно меньше: 1,4%, 1% и 0,9% соответственно. В других крупных городах России изменения были минимальны — от 0,1% до 0,4%.

Интересно, что однокомнатные квартиры подорожали больше всего в Волгограде (+2,1%) и Омске (+1,4%), но в Уфе «двушки» просто взлетели в цене — на целых 17,6%. Теперь квадратный метр двухкомнатной квартиры стоит 152 тысячи рублей. Это связано с тем, что предложение на этот тип жилья сократилось на 11,4%. В таком случае, спрос превышает предложение, что неизбежно ведет к росту цен.

Трехкомнатные квартиры также не остались в стороне. Их цена увеличилась на 3,5%, достигнув 137 тысяч рублей за квадратный метр. Похожая ситуация наблюдается и в Перми.

Ипотека в Уфе доступна только 14,3% семей
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Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан оказалась на 35 строчке рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки.

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