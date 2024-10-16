Сволочи, санаторий строгого режима и стриптиз: рейтинг тюрем Башкирии

Это не самое позитивное место пребывания расположено в столице региона — Уфе. Местечко с отрицательной энергетикой заняло участок за озером Кашкадан, стоит фактически на болоте. Почему не самая веселая атмосфера? Дело в контингенте. В ИК-9 в Уфе в строгом режиме содержатся почти две тысячи рецидивистов. Так что хор мальчиков-зайчиков из грабителей, насильников и убийц здесь вряд ли получится собрать.



Сипайловские старожилы утверждают, что еще в 1930-е годы в районе современной улицы Новоженова, там, где сейчас находится ИК-9, появились бараки для высланных раскулаченных крестьян. Потом там образовали лагерь, который со временем, точнее, в 1951 году превратился в ИК-9. Причем, образцово-показательный исправительный комплекс. Настолько им гордились, что водили в колонию делегации из Кубы, Монголии и Германской Демократической Республики. Сидельцы уфимской «девятки» считаются ударниками труда. Эта колония дает треть всего производства ИК в Башкирии. Специализация учреждения — промышленные вентиляторы.



Если судить по отзывам о ИК-9 в Уфе, то тут проблемы со связью. Но не у всех. «Постояльцы» утверждают, что свободно пользуются всеми благами цивилизации, а вот до сотрудников бывает дозвониться сложно.