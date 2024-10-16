Сволочи, санаторий строгого режима и стриптиз: рейтинг тюрем Башкирии

Posted 16 октября, 19:01
Published 16 октября, 19:01
Modified 17 октября, 03:27
Updated 17 октября, 03:27
В прошлой публикации Mkset мы рассказали о том, сколько в Башкирии и Уфе исправительных колоний и тюрем, перечислили интересные факты о местах не столь отдаленных и вызвали очень высокий интерес у читателей этой темой. Настало время второй части рейтинга тюрем и колоний Уфы и Башкирии. В этот раз расскажем еще о четырех «постоялых дворах» для преступников.
Итак, что же мы берем за маркеры оценок тюрем и колоний Уфы и Башкирии? Так как места не столь отдаленные — это, в некотором роде, место пребывания, то прибегнем к знакомой всем системе оценки отелей. Среди них:
— локация
— инфраструктура локации
— питание
— доброжелательность персонала
— анимация
— строгость содержания
— номера 18+
Расположено данное исправительное учреждение в городе Стерлитамак. За вышками с автоматчиками и обнесенным рядами колючей проволоки забором нас встречают сады, промзона и другие арестанты — про них чуть позже.
Прародительницей ИК-8 является воспитательная колония № 2, которая была основана в Уфе в 1935 году. Этот объект известен тем, что именно здесь с 1940 по 1942 годы проходил обучение будущий Герой Советского Союза Александр Матвеевич Матросов (известный как Шакирьян Юнусович Мухамедьянов), который впоследствии добровольно ушел на фронт. После завершения войны колония получила имя своего выдающегося воспитанника. В начале 1971 года было принято решение о перемещении колонии имени Александра Матросова из Уфы в город Стерлитамак. До 2004 года здесь воспитывались «сволочи» — рано вступившие на кривую дорожку криминала юнцы. Последние 20 лет исправительная колония №8 — учреждение общего режима на 1 020 постояльцев. Скучать на шконке, мотая срок за криминал, не придется. Здесь получают такие профессии, как токарь, столяр, каменщик, автослесарь, слесарь механосборочных работ. Так что на свободу не только с чистой совестью, но и «корочкой» рабочего.
Отзывов о колонии №8 в Сети немного:
— Безалаберность сотрудников ИУ, — таинственно сообщает Кирилл.
Пикантная деталь. ИК-8 в Башкирии — это «красная зона», то есть срок здесь отбывают бывшие сотрудники правоохранительных и силовых ведомств. Как им там живется — мы рассказывали в репортаже.
Это не самое позитивное место пребывания расположено в столице региона — Уфе. Местечко с отрицательной энергетикой заняло участок за озером Кашкадан, стоит фактически на болоте. Почему не самая веселая атмосфера? Дело в контингенте. В ИК-9 в Уфе в строгом режиме содержатся почти две тысячи рецидивистов. Так что хор мальчиков-зайчиков из грабителей, насильников и убийц здесь вряд ли получится собрать.
Сипайловские старожилы утверждают, что еще в 1930-е годы в районе современной улицы Новоженова, там, где сейчас находится ИК-9, появились бараки для высланных раскулаченных крестьян. Потом там образовали лагерь, который со временем, точнее, в 1951 году превратился в ИК-9. Причем, образцово-показательный исправительный комплекс. Настолько им гордились, что водили в колонию делегации из Кубы, Монголии и Германской Демократической Республики. Сидельцы уфимской «девятки» считаются ударниками труда. Эта колония дает треть всего производства ИК в Башкирии. Специализация учреждения — промышленные вентиляторы.
Если судить по отзывам о ИК-9 в Уфе, то тут проблемы со связью. Но не у всех. «Постояльцы» утверждают, что свободно пользуются всеми благами цивилизации, а вот до сотрудников бывает дозвониться сложно.
— Бардак, второй день звоню с 8 утра. Дежурная часть — недоступно, приёмная начальника не отвечает умышленно. К Вам, уважаемые, на свидание к осужденному как записываться??? — ищет ответов Мария.
Отзывы по условиям содержания бывают диаметрально противоположными.
— Очень плохое медицинское обслуживание заключённых, нет никаких лекарств. Пропадают деньги с счетов заключенных, переводы денег не доходят до осужденных. Куда жаловаться? — спрашивает Константин.
— Не буду вдаваться в подробности, но довелось в качестве гостя побывать в этой колонии и могу сказать, что в целом не так всё плохо. Причём, говорю не только с каких-то внешних источников или сводкам новостей, а со слов самого арестанта. Кто бы что ни говорил, но за заключённых можно быть спокойным, — считает Алексей.
— Бесплатное питание, физические нагрузки, бесплатный душ. Хорошо отдохнул, рекомендую данный санаторий, — ёмко описал свои будни один из постояльцев.
Это учреждение расположено в весьма интригующей локации — город Салават-6. Каждый год 25 января в ИК-16 Башкирии — праздник. Колония празднует свой день рождения. В 1977 году она стала самостоятельным учреждением, «вылетев из гнезда» колонии строгого режима №4. Она до сих пор виднеется за забором. На этом инфраструктура, в принципе, исчерпывается. Весь пейзаж — степь да трасса, огибающая сам Салават.
Сидеть в колонии без дела не дают. Здесь производят автозапчасти, комплектующие для мягкой мебели, ширпотреб. Для души есть свинарник и ансамбль, участвующий в фестивале «Калина красная». При хорошем поведении можно вдохнуть немного свободы: тех, кто скоро освобождаются, часто вывозят на биржу труда и в храм.
Отзывы в Сети не всегда жалуют учреждение положительными характеристиками.
— На вопросы не отвечают, по телефону «гавкают», была в Москве в «управе» сказали, что длительное свидание открывают на усмотрение начальника колонии, а задав ему этот вопрос, он сбрасывает трубку или отвечает, что не может такого быть. К заключённым нечеловеческое обращение, особенно по питанию. Такое ощущение, что родственники заключённых не люди, а заключённые так вообще..... Промолчу кто, — еле сдерживает себя Татьяна.
— Насчет того, что надо раздеваться… Не нагнетайте, все не так катастрофично, как везде, с учетом, что постоянно пытаются запреты затянуть, понять их можно. К этому просто надо морально приготовиться и проще относиться. Очень чисто и уютно, 13 комнат и детская игровая. Белье постельное выдали, похоже, новое. На кухне две профессиональные плиты, поэтому готовится и печется все быстро, морозильный ларь и большой двухкамерный холодильник с морозилкой, микроволновка, — рассказывает свой опыт женщина с девизом «В тюрьмах сидят те, кто не умеет воровать, а в креслах — наоборот».
— Насколько знаю, там связь «ЗонаТелеком», — делится Наталья.
Под финал второй части нашего чистосердечного обзора возвращаемся в Салават. Здесь расположена ИК-21 Башкирии. Интересный факт — здесь самый высокий в регионе тюремный забор. Удивляет и столовая с семиметровым потолками. ИК-21 расположена возле поселка Первомайский. За высоченным шестиметровым забором — железнодорожная ветка, соседи из «восьмерки» и щекочущий пятки своим разрастанием Салават.
Когда-то здесь был лечебный трудовой профилакторий для алкоголиков. Он просуществовал с 1969 года до заката СССР. Теперь тут в общем режиме содержат порядка 1 000 преступников. Самых смирных отпускают на работу в город — подсобниками и пекарями.
Любовницы и жены «постояльцев» ИК-21 хвалят. Недавно там отстроили целый дом свиданий на 15 пар. В пятнадцати комнатах для длительных встреч созданы уютные условия и все необходимые удобства — не каждый на свободе так хорошо обитает. Каждый «номер» оборудован санузлом, душевой кабиной, телевизором и DVD-плеером. Для семей с детьми предусмотрены более просторные варианты комнат.
— На длительное свидание гражданским женам можно попасть при наличии справки о совместном проживании, справки о состоянии здоровья. Кормят неплохо (или мне говорит, чтоб много не везла), — рассказывает Алёна.
Впрочем, далеко не всё так радужно. В Сети мы нашли письмо Владимиру Путину от января 2024 года. «Постояльцы» жалуются на «положенцев».