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Posted 16 октября, 16:45

Published 16 октября, 16:45

Modified 16 октября, 20:20

Updated 16 октября, 20:20

Силовики устроили облавы на «Золотой Запас» в Башкирии

Силовики устроили облавы на «Золотой Запас» в Башкирии

16 октября 2024, 16:45
Фото: 1MI
Правоохранительные органы провели задержания по делу об башкортостанской инвестплощадке, средства за вклады в которую пытаются вернуть тысячи уфимцев, — сообщил Mkset адвокат Виталий Буркин в среду, 16 октября.

По информации юриста, в рамках расследования уголовного дела арестованы были руководитель ООО «Золотой Запас» Жанна Глобенко и сотрудник «Роскомснабанка» Руслан Шайхутдинов.

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Напомним, вкладчики предоставляли деньги при посредничестве компании в 2018–2019 году, однако ряд организаций после получения средств одномоментно прекратили свою деятельность. Множество вкладчиков — их обращение ранее публиковал Mkset — начали процедуру банкротства. Люди уверены, что свои средства они смогут вернуть в виде имеющихся у компаний участков, однако завершению процедуры помешало внезапно инициированное уголовное дело — из-за него состоялся арест активов, которыми могла быть погашена задолженность. По этой причине инициативная группа вкладчиков выступают резко против уголовного дела.

— Учитывая позицию потерпевших, вызывает недоумение тот факт, что следствие решилось не только на предъявление обвинение, но и на жесткие меры пресечения. Сегодня вкладчики также сообщили мне, что планируют прийти на заседание по мере пресечения и требовать от суда отказать следствию в «страже», — прокомментировал правозащитник.
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