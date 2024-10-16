Силовики устроили облавы на «Золотой Запас» в Башкирии

Posted 16 октября, 16:45
Published 16 октября, 16:45
Modified 16 октября, 20:20
Updated 16 октября, 20:20
По информации юриста, в рамках расследования уголовного дела арестованы были руководитель ООО «Золотой Запас» Жанна Глобенко и сотрудник «Роскомснабанка» Руслан Шайхутдинов.
Напомним, вкладчики предоставляли деньги при посредничестве компании в 2018–2019 году, однако ряд организаций после получения средств одномоментно прекратили свою деятельность. Множество вкладчиков — их обращение ранее публиковал Mkset — начали процедуру банкротства. Люди уверены, что свои средства они смогут вернуть в виде имеющихся у компаний участков, однако завершению процедуры помешало внезапно инициированное уголовное дело — из-за него состоялся арест активов, которыми могла быть погашена задолженность. По этой причине инициативная группа вкладчиков выступают резко против уголовного дела.
— Учитывая позицию потерпевших, вызывает недоумение тот факт, что следствие решилось не только на предъявление обвинение, но и на жесткие меры пресечения. Сегодня вкладчики также сообщили мне, что планируют прийти на заседание по мере пресечения и требовать от суда отказать следствию в «страже», — прокомментировал правозащитник.