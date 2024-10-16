Рынок розничного кредитования в четвертом квартале «охладится» на треть

«На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой „кредитной зимы“. Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылки к изменению ситуации и в начале следующего года», — заявил Георгий Горшков.