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Posted 16 октября, 12:05

Published 16 октября, 12:05

Modified 16 октября, 12:07

Updated 16 октября, 12:07

Рост рынка сбережений в России в 2024 году поставит рекорд

Рост рынка сбережений в России в 2024 году поставит рекорд

16 октября 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей (+27% к показателям прошлого года).

Как заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках FINOPOLIS 2024, это станет новым рекордом сегмента: в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее — 26%).

По словам Георгия Горшкова, в четвертом квартале 2024 года на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По оценке ВТБ, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п. п. Так, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением. Как отмечают специалисты, в условиях высоких значений ключевой ставки особую актуальность приобретают инструменты, чья доходность привязана к ней.

#Андрей Королев#Новости
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