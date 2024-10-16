Постирайте свои вещи с энзимами — они спасут ваше белье и планету

Когда на одежде есть несколько разных пятен, бывает сложно определить, какие именно они. В таких случаях рекомендуется использовать двойную программу стирки. Сначала запускается предварительный цикл стирки при низкой температуре. Это поможет удалить белковые загрязнения, такие как пятна от яичного белка, молока или крови. Затем следует основной цикл стирки с более высокой температурой, который будет эффективно удалять оставшиеся пятна.