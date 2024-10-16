Открытый банкинг объединит крупнейших игроков рынка

Posted 16 октября, 12:09
Published 16 октября, 12:09
Modified 16 октября, 12:11
Updated 16 октября, 12:11
Предполагается, что данная технология позволит клиентам управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса, а также обеспечит цифровое бесшовное взаимодействие между финансовыми организациями, финтех-сервисами и конечными пользователями.
О готовности запустить технологию к середине 2025 года заявил ВТБ, сейчас банк ожидает утверждения соответствующего законодательства. Пилотный проект по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех ВТБ уже тестирует в партнерстве с Альфа-банком. Также сервис открытого банкинга для бизнеса тестируют совместно ВТБ и Сбер.
— По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо «скачков» по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном, — заявил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.
— Сила открытого банкинга как технологии в ее универсальности и возможности качественно трансформировать клиентский путь как для клиентов-физлиц, так и для клиентов-юрлиц. Сегодня мы видим высокую степень готовности рынка и запрос наших клиентов, юридических лиц на появление таких инструментов сквозной интеграции, — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.