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Posted 16 октября, 12:09

Published 16 октября, 12:09

Modified 16 октября, 12:11

Updated 16 октября, 12:11

Открытый банкинг объединит крупнейших игроков рынка

Открытый банкинг объединит крупнейших игроков рынка

16 октября 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Крупнейшие банки объединяют усилия в преддверии запуска технологии открытого банкинга. Об этом стало известно в рамках форума FINOPOLIS 2024, который сейчас проходит в Сочи.

Предполагается, что данная технология позволит клиентам управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса, а также обеспечит цифровое бесшовное взаимодействие между финансовыми организациями, финтех-сервисами и конечными пользователями.

О готовности запустить технологию к середине 2025 года заявил ВТБ, сейчас банк ожидает утверждения соответствующего законодательства. Пилотный проект по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех ВТБ уже тестирует в партнерстве с Альфа-банком. Также сервис открытого банкинга для бизнеса тестируют совместно ВТБ и Сбер.

— По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо «скачков» по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном, — заявил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

 — Сила открытого банкинга как технологии в ее универсальности и возможности качественно трансформировать клиентский путь как для клиентов-физлиц, так и для клиентов-юрлиц. Сегодня мы видим высокую степень готовности рынка и запрос наших клиентов, юридических лиц на появление таких инструментов сквозной интеграции, — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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