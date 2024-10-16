Открытый банкинг объединит крупнейших игроков рынка

— Сила открытого банкинга как технологии в ее универсальности и возможности качественно трансформировать клиентский путь как для клиентов-физлиц, так и для клиентов-юрлиц. Сегодня мы видим высокую степень готовности рынка и запрос наших клиентов, юридических лиц на появление таких инструментов сквозной интеграции, — рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.