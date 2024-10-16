ОМК получила высокий класс антикоррупционного рейтинга

Posted 16 октября, 13:09
Published 16 октября, 13:09
Modified 17 октября, 06:27
Updated 17 октября, 06:27
Эксперты в этом году изучили работу 71 крупнейшей российской компании. Также в 2024 году была применена обновленная методика анализа, изучались только реальные кейсы: прозрачность закупок, присутствие кодекса этики сотрудников, личный пример руководителей и другие.
Специалисты пришли к выводу, что деятельность ОМК соответствует Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования и рекомендации по применению». Получить столь высокий рейтинг компании позволили регулярное информирование и обучение сотрудников, выстроенные отношения с контрагентами и прямые линии, на которых обсуждаются антикоррупционные вопросы.
Наталья Еремина, президент ОМК, отметила, что компания благодарна Российскому союзу промышленников и предпринимателей за столь высокую оценку программы и советы по её улучшению.
«ОМК категорически не приемлет коррупцию и продолжает внедрение практик, обеспечивающих соответствующее поведение сотрудников и контрагентов на всех предприятиях компании», — подвела итог Наталья Еремина.