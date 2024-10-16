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Posted 16 октября, 10:57

Published 16 октября, 10:57

Modified 16 октября, 11:49

Updated 16 октября, 11:49

Названа цена квадратного метра жилья в Башкирии

Названа цена квадратного метра жилья в Башкирии

16 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
С 16 октября 2024 года в Башкортостане установлена новая средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья, сообщает региональное Министерство строительства и архитектуры.

В соответствии с приказом Министерства, рыночная стоимость квадратного метра жилья на IV квартал составила 116 199 рублей. Данная сумма будет использоваться для расчета субсидий, предоставляемых гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Как указано в приказе, принятие такого решения обусловлено необходимостью поддержки определенных категорий населения, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Республике.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья играет ключевую роль в формировании государственной политики в области жилищного строительства. Она влияет на размер субсидий, которые выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Стоит отметить, что в IІІ квартале 2024 года стоимость квадратного метра для расчёта субсидий составляла 113 262 руб.

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Как ранее сообщал Mkset, средняя стоимость квадратного метра студий в Уфе за месяц увеличилась на 5%, достигнув 150 тысяч рублей.

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