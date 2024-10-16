Названа цена квадратного метра жилья в Башкирии

В соответствии с приказом Министерства, рыночная стоимость квадратного метра жилья на IV квартал составила 116 199 рублей. Данная сумма будет использоваться для расчета субсидий, предоставляемых гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Как указано в приказе, принятие такого решения обусловлено необходимостью поддержки определенных категорий населения, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Республике.