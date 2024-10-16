Многодетная мать погубила мужчину в Башкирии

Иглинский межрайонный суд определил меру пресечения для 35-летней жительницы Челябинской области. Обвиняемой в смертельной пьяной аварии грозило содержание под стражей. Но свою роль сыграло семейное положение автомобилистки — она оказалась многодетной матерью.



— Суд учёл нахождение на иждивении 35-летней жительницы Челябинской области трех несовершеннолетних детей, а также то, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — пояснили постановление в Объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.