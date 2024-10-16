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Posted 16 октября, 11:38

Published 16 октября, 11:38

Modified 16 октября, 11:41

Updated 16 октября, 11:41

Многодетная мать погубила мужчину в Башкирии

Многодетная мать погубила мужчину в Башкирии

16 октября 2024, 11:38
Фото: ГАИ РБ
Обвиняемая в пьяном смертельном ДТП жительница Челябинской области избежала ареста из-за семейного положения, сообщает в среду, 16 октября, Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Иглинский межрайонный суд определил меру пресечения для 35-летней жительницы Челябинской области. Обвиняемой в смертельной пьяной аварии грозило содержание под стражей. Но свою роль сыграло семейное положение автомобилистки — она оказалась многодетной матерью.

— Суд учёл нахождение на иждивении 35-летней жительницы Челябинской области трех несовершеннолетних детей, а также то, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — пояснили постановление в Объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Как ранее сообщал Mkset, смертельное ДТП произошло на рассвете 12 октября на 1510 километре автодороги «Урал- М5» Иглинского района. Женщина за рулём «Kia Spectra» наехала дорожного рабочего — 49-летнего мужчину из питерской компании. Дорожный рабочий скончался на месте ДТП. Медики установили, что многодетная мать села за руль иномарки пьяной.

Машина всмятку — водитель в шоке
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