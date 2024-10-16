Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе

Posted 16 октября, 19:33
Published 16 октября, 19:33
Modified 16 октября, 20:15
Updated 16 октября, 20:15
Утверждается, что на записи запечатлены сотрудники «Уфаводоканала». На кадрах видно, как один мужчина нагло подходит к дышащей на ладан скамейке и отрывает её часть, чтобы использовать доску в рабочих нуждах.
Сама компания пока публично инцидент не комментировала. В Telegram-каналах утверждают, что организация принесла извинения и пообещала восстановить лавочку.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестные вандалы разорили сквер — недобросовестные горожане выкопали в общественном месте свежепосаженные цветы.