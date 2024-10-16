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Posted 16 октября, 19:33

Published 16 октября, 19:33

Modified 16 октября, 20:15

Updated 16 октября, 20:15

Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе

Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе

16 октября 2024, 19:33
Фото: Telegram / Видеодозор
Сотрудники городской службы пустили на стройматериалы элемент городского благоустройства — возмутительный поступок попал на кадры камеры видеонаблюдения и стал достоянием общественности в среду, 16 октября.

Утверждается, что на записи запечатлены сотрудники «Уфаводоканала». На кадрах видно, как один мужчина нагло подходит к дышащей на ладан скамейке и отрывает её часть, чтобы использовать доску в рабочих нуждах.

Сама компания пока публично инцидент не комментировала. В Telegram-каналах утверждают, что организация принесла извинения и пообещала восстановить лавочку.

Видео: Telegram / Видеодозор.
В Уфе разорили сквер
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неизвестные вандалы разорили сквер — недобросовестные горожане выкопали в общественном месте свежепосаженные цветы.

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