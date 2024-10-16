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Posted 16 октября, 19:31

Published 16 октября, 19:31

Modified 17 октября, 03:30

Updated 17 октября, 03:30

Как успеть поймать «комету века» в Уфе

16 октября 2024, 19:31

Уфимцы увидят «комету века»

Жители Башкортостана имеют возможность стать наблюдателями кометы C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) — 12 октября небесное тело, которое видели ещё неандертальцы, пролетело на кратчайшем расстоянии от Земли, однако возможность лицезреть его всё ещё есть.

Mkset узнал у доцента Физико-технического института Уфимского университета науки и технологий Фарита Закирьянова, как можно понаблюдать за кометой, находясь в Уфе и Башкирии.

Как рассказал эксперт, увидеть небесное тело можно исключительно в тёмное время суток, после захода Солнца, низко над западным горизонтом. С каждым днём разглядеть комету будет становиться всё сложнее.

— К концу октября комета станет практически неразличима невооружённым глазом. Чтобы её наблюдать, сперва понадобится бинокль, позже — телескоп. Найдите место без яркой городской засветки и около часа после заката смотрите на западную часть неба, — рассказал Mkset учёный.

Со слов эксперта, комету можно будет наблюдать ещё как минимум несколько суток во временном промежутке примерно с 19:30 до 20:30.

Специалист также отметил, что следующий визит кометы может состояться лишь через 80 тысяч лет.

Уфимцы поймали комету
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Ранее Mkset делился снимками, которые сделали уфимцы в день максимального сближения кометы с Землёй.

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