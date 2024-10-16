Как успеть поймать «комету века» в Уфе

Posted 16 октября, 19:31
Published 16 октября, 19:31
Modified 17 октября, 03:30
Updated 17 октября, 03:30
Mkset узнал у доцента Физико-технического института Уфимского университета науки и технологий Фарита Закирьянова, как можно понаблюдать за кометой, находясь в Уфе и Башкирии.
Как рассказал эксперт, увидеть небесное тело можно исключительно в тёмное время суток, после захода Солнца, низко над западным горизонтом. С каждым днём разглядеть комету будет становиться всё сложнее.
— К концу октября комета станет практически неразличима невооружённым глазом. Чтобы её наблюдать, сперва понадобится бинокль, позже — телескоп. Найдите место без яркой городской засветки и около часа после заката смотрите на западную часть неба, — рассказал Mkset учёный.
Со слов эксперта, комету можно будет наблюдать ещё как минимум несколько суток во временном промежутке примерно с 19:30 до 20:30.
Специалист также отметил, что следующий визит кометы может состояться лишь через 80 тысяч лет.
Ранее Mkset делился снимками, которые сделали уфимцы в день максимального сближения кометы с Землёй.