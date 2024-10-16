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Posted 16 октября, 18:24

Published 16 октября, 18:24

Modified 16 октября, 20:19

Updated 16 октября, 20:19

Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца

Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца

16 октября 2024, 18:24
Фото: Telegram / Mash Batash
Клиент «жрицы любви» из башкирской столицы отомстил девушке лёгкого поведения за испорченный вечер — история стала достоянием общественности с подачи местных Telegram-каналов в среду, 16 октября.

На ресурсах публикуются кадры, как утверждается, из многоэтажки по проспекту Октября, 25/1. На записи из подъезда видно, как полуголая женщина в эротичном огненно-красном белье выталкивает мужчину из квартиры и быстро захлопывает дверь, получив на прощание пинок от недовольного клиента. Оскорблённый уфимец, покидая обитель «ночных бабочек», открывает распределительный щиток и выдёргивает провода, лишая квартиру электропитания.

Что именно послужило причиной конфликта — из записи неясно. В публикациях говорится, якобы мужчина отдал за услуги девушки ₽3 тысячи, но «не устроил её», так как был сильно пьян. Соседи рассказали журналистам, что в самой квартире устроили притон, а её постоянные посетители якобы регулярно нарушают покой жильцов. «Инсайдерские» порталы заявляют, что полиция уже начала проверку. Официальные ведомства пока никак информацию не комментируют.

Видео: Telegram / Mash Batash.
Уфимец подарил проститутке ₽3 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе неудачный вызов эскортницы обошёлся горожанину в ₽3 млн.

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