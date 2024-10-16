Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца

Что именно послужило причиной конфликта — из записи неясно. В публикациях говорится, якобы мужчина отдал за услуги девушки ₽3 тысячи, но «не устроил её», так как был сильно пьян. Соседи рассказали журналистам, что в самой квартире устроили притон, а её постоянные посетители якобы регулярно нарушают покой жильцов. «Инсайдерские» порталы заявляют, что полиция уже начала проверку. Официальные ведомства пока никак информацию не комментируют.