Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца

Posted 16 октября, 18:24
Published 16 октября, 18:24
Modified 16 октября, 20:19
Updated 16 октября, 20:19
На ресурсах публикуются кадры, как утверждается, из многоэтажки по проспекту Октября, 25/1. На записи из подъезда видно, как полуголая женщина в эротичном огненно-красном белье выталкивает мужчину из квартиры и быстро захлопывает дверь, получив на прощание пинок от недовольного клиента. Оскорблённый уфимец, покидая обитель «ночных бабочек», открывает распределительный щиток и выдёргивает провода, лишая квартиру электропитания.
Что именно послужило причиной конфликта — из записи неясно. В публикациях говорится, якобы мужчина отдал за услуги девушки ₽3 тысячи, но «не устроил её», так как был сильно пьян. Соседи рассказали журналистам, что в самой квартире устроили притон, а её постоянные посетители якобы регулярно нарушают покой жильцов. «Инсайдерские» порталы заявляют, что полиция уже начала проверку. Официальные ведомства пока никак информацию не комментируют.