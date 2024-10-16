ФОМС: ИИ улучшает качество медицинской диагностики в системе ОМС

Как продемонстрировал глава Фонда ОМС на конкретном примере с маммографией, с января по июль текущего года с использованием искусственного интеллекта было проведено около 600 тысяч маммографических исследований. Очевидно, что эти исследования демонстрируют большую точность в постановке диагнозов и назначении эффективного лечения. С учетом того, что Росздравнадзор на сегодня зарегистрировал 27 медицинских изделий с применением ИИ, в Минздраве РФ и Федеральном фонде ОМС положительно оценивают возможность тиражирования в реальную практику технологий искусственного интеллекта и наряду с маммографией дополнительно предлагают включить в систему ОМС флюорографию грудной клетки, компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки медицинских решений, сообщает ria.ru.