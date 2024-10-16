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Posted 16 октября, 11:07

Published 16 октября, 11:07

Modified 16 октября, 11:07

Updated 16 октября, 11:07

ФОМС: ИИ улучшает качество медицинской диагностики в системе ОМС

ФОМС: ИИ улучшает качество медицинской диагностики в системе ОМС

16 октября 2024, 11:07
Фото: 1MI
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) России существенно увеличивает точность диагностики и доступность медицинских услуг для населения. Об этом в интервью журналистам «РИА Новости» рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.

Как продемонстрировал глава Фонда ОМС на конкретном примере с маммографией, с января по июль текущего года с использованием искусственного интеллекта было проведено около 600 тысяч маммографических исследований. Очевидно, что эти исследования демонстрируют большую точность в постановке диагнозов и назначении эффективного лечения. С учетом того, что Росздравнадзор на сегодня зарегистрировал 27 медицинских изделий с применением ИИ, в Минздраве РФ и Федеральном фонде ОМС положительно оценивают возможность тиражирования в реальную практику технологий искусственного интеллекта и наряду с маммографией дополнительно предлагают включить в систему ОМС флюорографию грудной клетки, компьютерную томографию органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки медицинских решений, сообщает ria.ru.

Несмотря на то, что окончательные диагнозы по-прежнему остаются прерогативой врачей, ИИ способствует более быстрому и точному выявлению патологий на ранних стадиях, что значительно увеличивает вероятность успешного лечения.

Москва лидирует в вопросах внедрения сервисов ИИ в систему обязательного медицинского страхования. Столичные медики отводят для нейросетей все более важную роль в алгоритме диагностики и лечения, что соответствует стратегии развития здравоохранения в Москве до 2030 года. В столице ИИ уже обработал более 13 миллионов лучевых исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию. Эти технологии широко используют для развития методики автоматического анализа результатов исследований в рамках программы ОМС.

На прошедшем в Москве в октябре Российском диагностическом саммите в ходе обсуждения речь зашла и о достижениях в области применения ИИ в лучевой диагностике. Специалисты признали особую эффективность этих технологий при ранней диагностике рака, инсульта и прочих опасных заболеваний. Так, Алтайский край уже широко использует ИИ для онкодиагностики, что помогает нарастить обнаружение рака груди на ранних стадиях. Также сейчас в регионе онкологическим диспансером проводится «розовый флешмоб» — месячник по борьбе с раком молочной железы.

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