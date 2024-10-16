Чудо-способ: как забыть о жирных пятнах на одежде навсегда!

Прежде всего, необходимо найти чистый лист бумаги и кухонное полотенце. Бумага послужит барьером между содой и полотенцем, а полотенце поможет распределить тепло от утюга равномерно по поверхности пятна. Утюг, который будет использоваться, должен быть нагрет до температуры, подходящей для ткани, с которой вы работаете. Важно помнить, что не стоит использовать утюг на полной мощности, чтобы не повредить материал.