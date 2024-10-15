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Posted 15 октября, 10:17

Published 15 октября, 10:17

Modified 15 октября, 10:22

Updated 15 октября, 10:22

Цены ресторанов в Уфе

За что такие сумасшедшие деньги: индекс «Цезаря» в Уфе

15 октября 2024, 10:17
Фото: mkset.ru
Цены ресторанов в Уфе
Гости уфимского общепита в шоке от роста стоимости блюд и напитков — пробежимся по меню городских ресторанов, расскажем и покажем за что с посетителей требуют внушительные суммы.

Как ранее сообщал Mkset, цены в уфимских кафе и ресторанах выросли на 40%. Такой рост сфера общепита в Башкирии показала в последние пять лет, в 2018–2023 годы. Чиновники радостно рапортуют о том, что оборот — это рост популярности услуги. Но мы-то с вами знаем, что чаще в кафе и рестораны Уфы ходить не стали, а при редких визитах платим всё больше и больше.

Цены в кафе Уфы выросли на 40%
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Цены ресторанов в УфеЦены ресторанов в Уфе
Цены ресторанов в Уфе. Фото: mkset.ru

Попробуем узнать, во сколько в Уфе обойдется классический ресторанный салат, который в России любят последние десять лет. Речь о салате «Цезарь». На самом деле, блюдо очень незамысловатое. Как рассказали нам эксперты в сфере ресторанного бизнеса, на производство «Цезаря» кухня и владелец бизнеса тратят минимум сил и вложений. При копеечной себестоимости — максимальная наценка, а следом за ней — и маржинальность.

Из чего же состоит салат «Цезарь» и сколько он на самом деле стоит? Мы приблизим классический рецепт салата «Цезарь» к российским реалиям и тем ингредиентам, из которых его действительно готовят в ресторанах.
Итак, ингредиенты «Цезаря»:

— листовой салат «Айсберг» — 60 гр
— филе куриного бедра — 60 гр
— пшеничные сухарики — 20 гр 
— пармезан — 20 гр
— соус «Цезарь» — 50 гр
— специи.
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Прикинем себестоимость салата «Цезарь» для ресторана:

— листовой салат «Айсберг» — 60 гр — ₽50

— филе куриного бедра — 60 гр- ₽25

— пшеничные сухарики — 20 гр — ₽4

— пармезан — 20 гр — ₽25

— соус «Цезарь» — 50 гр — ₽14

— специи — ₽1.

Итого, порция «Цезаря» стоит ресторану в Уфе ₽119. Стоит заметить, что сухарики обычно делают из оставшегося от бизнес-ланча батона, а соус почти никто сам не готовит — они промышленные покупные. Пармезан, естественно, союзный, то есть белорусский.

Цены актуальны на 15 октября 2024 года в Уфе

Цены ресторанов в УфеЦены ресторанов в Уфе
Цены ресторанов в Уфе. Фото: mkset.ru

Сколько же стоит «Цезарь» в ресторанах Уфы? Пробежимся по онлайн-меню кафе и ресторанов Уфы.

— Барон, «Цезарь» с курицей — ₽339
— Урал Тау, «Цезарь» с курицей — ₽360
— BeerBerry, «Цезарь» с курицей — ₽450
— Оджахури, «Цезарь» с курицей — ₽480
— Караоке Level, «Цезарь» с курицей — ₽490
— Дебатон, «Цезарь» с курицей — ₽661
Цены ресторанов в УфеЦены ресторанов в Уфе
Цены ресторанов в УфеЦены ресторанов в Уфе
Цены ресторанов в Уфе. Фото: Яндекс

Как мы видим, разлёт в стоимости довольно существенный. Почему же простое и дешевое блюдо стоит иногда дневного бюджета семьи? Обратимся к эксперту в сфере ресторанного бизнеса.

— Не забывайте, что приходя в кафе и ресторан, вы платите далеко не за блюдо. Вы получаете услугу. Ее стоимость определяет ресторан. Не рассчитывайте, что за условную ₽1000 Вы получите какое-то неземное блюдо, сильно отличающееся от «Цезаря» в дешевой кулинарии, где салат продается килограммами. В цену любого блюда в ресторане или кафе вложены все издержки владельца бизнеса. Это и зарплата сотрудникам, и налоги, и аренда, и дизайн помещения. Чаще всего, в цену «зашиты» инвестиционные проекты и другие убыточные бизнесы. Так что, видя цену в меню ресторане в Уфе, знайте: Вы оплачиваете всё — от салфеток на столах и лампочках в туалете до желания бизнесмена поскорее расплатиться за виллу в Испании, — рассказала Mkset на условиях анонимности руководитель отдела маркетинга международной ресторанной группы. — Нормальная наценка на блюда в ресторане — минимум 300% от его себестоимости. Если ставить продажную цену меньше, то это значит — терпеть убытки. Правда, иногда при высокой конкуренции и низких аппетитах на заработок, наценка будет меньше. Но тогда, чаще всего, этот «подарок» гостям ресторан будет отбивать космической наценкой на напитки и популярные позиции в меню. Например, наценка на гренки в пивном ресторане может достигать 900%, а на настойки в баре — и более 1200%. Бизнес есть бизнес. Никто благотворительностью здесь не занимается. Так что, с учетом роста инфляции везде и всюду, не стоит удивляться постоянному обновлению цен в меню. Например, заплатить за «Цезарь» в Москве в ресторане далеко не первого эшелона около ₽1000 — это уже повседневная практика. При этом используют там те же самые продукты, что Вы купите в ближайшем магазине. Никто не станет возить дорогущие итальянские сыры, чтобы накрошить их в «Цезарь». А гости разницы и не поймут. Придя в ресторан, человек, в первую очередь, платит за сервис и впечатления, а не за то, что в тарелке или бокале. Да и многие, видя пятизначные суммы в чеке, банально так поднимают себе самооценку.

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