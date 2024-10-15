За что такие сумасшедшие деньги: индекс «Цезаря» в Уфе

Posted 15 октября, 10:17
Published 15 октября, 10:17
Modified 15 октября, 10:22
Updated 15 октября, 10:22
Как ранее сообщал Mkset, цены в уфимских кафе и ресторанах выросли на 40%. Такой рост сфера общепита в Башкирии показала в последние пять лет, в 2018–2023 годы. Чиновники радостно рапортуют о том, что оборот — это рост популярности услуги. Но мы-то с вами знаем, что чаще в кафе и рестораны Уфы ходить не стали, а при редких визитах платим всё больше и больше.
Попробуем узнать, во сколько в Уфе обойдется классический ресторанный салат, который в России любят последние десять лет. Речь о салате «Цезарь». На самом деле, блюдо очень незамысловатое. Как рассказали нам эксперты в сфере ресторанного бизнеса, на производство «Цезаря» кухня и владелец бизнеса тратят минимум сил и вложений. При копеечной себестоимости — максимальная наценка, а следом за ней — и маржинальность.
Из чего же состоит салат «Цезарь» и сколько он на самом деле стоит? Мы приблизим классический рецепт салата «Цезарь» к российским реалиям и тем ингредиентам, из которых его действительно готовят в ресторанах.
Итак, ингредиенты «Цезаря»:
— листовой салат «Айсберг» — 60 гр
— филе куриного бедра — 60 гр
— пшеничные сухарики — 20 гр
— пармезан — 20 гр
— соус «Цезарь» — 50 гр
— специи.
Прикинем себестоимость салата «Цезарь» для ресторана:
— листовой салат «Айсберг» — 60 гр — ₽50
— филе куриного бедра — 60 гр- ₽25
— пшеничные сухарики — 20 гр — ₽4
— пармезан — 20 гр — ₽25
— соус «Цезарь» — 50 гр — ₽14
— специи — ₽1.
Итого, порция «Цезаря» стоит ресторану в Уфе ₽119. Стоит заметить, что сухарики обычно делают из оставшегося от бизнес-ланча батона, а соус почти никто сам не готовит — они промышленные покупные. Пармезан, естественно, союзный, то есть белорусский.
Цены актуальны на 15 октября 2024 года в Уфе
Сколько же стоит «Цезарь» в ресторанах Уфы? Пробежимся по онлайн-меню кафе и ресторанов Уфы.
— Барон, «Цезарь» с курицей — ₽339
— Урал Тау, «Цезарь» с курицей — ₽360
— BeerBerry, «Цезарь» с курицей — ₽450
— Оджахури, «Цезарь» с курицей — ₽480
— Караоке Level, «Цезарь» с курицей — ₽490
— Дебатон, «Цезарь» с курицей — ₽661
Как мы видим, разлёт в стоимости довольно существенный. Почему же простое и дешевое блюдо стоит иногда дневного бюджета семьи? Обратимся к эксперту в сфере ресторанного бизнеса.
— Не забывайте, что приходя в кафе и ресторан, вы платите далеко не за блюдо. Вы получаете услугу. Ее стоимость определяет ресторан. Не рассчитывайте, что за условную ₽1000 Вы получите какое-то неземное блюдо, сильно отличающееся от «Цезаря» в дешевой кулинарии, где салат продается килограммами. В цену любого блюда в ресторане или кафе вложены все издержки владельца бизнеса. Это и зарплата сотрудникам, и налоги, и аренда, и дизайн помещения. Чаще всего, в цену «зашиты» инвестиционные проекты и другие убыточные бизнесы. Так что, видя цену в меню ресторане в Уфе, знайте: Вы оплачиваете всё — от салфеток на столах и лампочках в туалете до желания бизнесмена поскорее расплатиться за виллу в Испании, — рассказала Mkset на условиях анонимности руководитель отдела маркетинга международной ресторанной группы. — Нормальная наценка на блюда в ресторане — минимум 300% от его себестоимости. Если ставить продажную цену меньше, то это значит — терпеть убытки. Правда, иногда при высокой конкуренции и низких аппетитах на заработок, наценка будет меньше. Но тогда, чаще всего, этот «подарок» гостям ресторан будет отбивать космической наценкой на напитки и популярные позиции в меню. Например, наценка на гренки в пивном ресторане может достигать 900%, а на настойки в баре — и более 1200%. Бизнес есть бизнес. Никто благотворительностью здесь не занимается. Так что, с учетом роста инфляции везде и всюду, не стоит удивляться постоянному обновлению цен в меню. Например, заплатить за «Цезарь» в Москве в ресторане далеко не первого эшелона около ₽1000 — это уже повседневная практика. При этом используют там те же самые продукты, что Вы купите в ближайшем магазине. Никто не станет возить дорогущие итальянские сыры, чтобы накрошить их в «Цезарь». А гости разницы и не поймут. Придя в ресторан, человек, в первую очередь, платит за сервис и впечатления, а не за то, что в тарелке или бокале. Да и многие, видя пятизначные суммы в чеке, банально так поднимают себе самооценку.