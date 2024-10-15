За что такие сумасшедшие деньги: индекс «Цезаря» в Уфе

— Не забывайте, что приходя в кафе и ресторан, вы платите далеко не за блюдо. Вы получаете услугу. Ее стоимость определяет ресторан. Не рассчитывайте, что за условную ₽1000 Вы получите какое-то неземное блюдо, сильно отличающееся от «Цезаря» в дешевой кулинарии, где салат продается килограммами. В цену любого блюда в ресторане или кафе вложены все издержки владельца бизнеса. Это и зарплата сотрудникам, и налоги, и аренда, и дизайн помещения. Чаще всего, в цену «зашиты» инвестиционные проекты и другие убыточные бизнесы. Так что, видя цену в меню ресторане в Уфе, знайте: Вы оплачиваете всё — от салфеток на столах и лампочках в туалете до желания бизнесмена поскорее расплатиться за виллу в Испании, — рассказала Mkset на условиях анонимности руководитель отдела маркетинга международной ресторанной группы. — Нормальная наценка на блюда в ресторане — минимум 300% от его себестоимости. Если ставить продажную цену меньше, то это значит — терпеть убытки. Правда, иногда при высокой конкуренции и низких аппетитах на заработок, наценка будет меньше. Но тогда, чаще всего, этот «подарок» гостям ресторан будет отбивать космической наценкой на напитки и популярные позиции в меню. Например, наценка на гренки в пивном ресторане может достигать 900%, а на настойки в баре — и более 1200%. Бизнес есть бизнес. Никто благотворительностью здесь не занимается. Так что, с учетом роста инфляции везде и всюду, не стоит удивляться постоянному обновлению цен в меню. Например, заплатить за «Цезарь» в Москве в ресторане далеко не первого эшелона около ₽1000 — это уже повседневная практика. При этом используют там те же самые продукты, что Вы купите в ближайшем магазине. Никто не станет возить дорогущие итальянские сыры, чтобы накрошить их в «Цезарь». А гости разницы и не поймут. Придя в ресторан, человек, в первую очередь, платит за сервис и впечатления, а не за то, что в тарелке или бокале. Да и многие, видя пятизначные суммы в чеке, банально так поднимают себе самооценку.