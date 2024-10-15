Вы тоже забываете чистить дефлекторы стиральной машины? Это может испортить стирку!

Posted 15 октября, 10:49
Published 15 октября, 10:49
Modified 15 октября, 10:51
Updated 15 октября, 10:51
Большинство современных стиральных машин оборудованы дефлекторами — это пластиковые выступы внутри барабана стиральной машины с фронтальной загрузкой. Они предназначены для равномерного распределения белья во время стирки, обеспечивая эффективное удаление грязи. Однако со временем на этих элементах могут накапливаться остатки моющих средств, бактерии и даже плесень.
— Перегородки могут собирать на себе всё, что не удалось смыть во время стирки, и в итоге вернуть это на вашу одежду. Возможно, вы могли заметить, что ваше белье стало пахнуть не так свежо, как раньше. Это все из-за дефлекторов, — рассказывает Гленн Льюис, президент серии прачечных под названием Mr. Appliance.
— Я всегда думал, что главный враг — это плесень на резинках, но когда начал чистить дефлекторы, качество стирки заметно улучшилось, — поделился Том Чекони, эксперт в области стирки и генеральный директор прачечных Heritage Park Laundry.
В зависимости от модели машины, дефлекторы могут быть съемными или несъемными, и подход к их очистке будет отличаться.
Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку стиральной машины не реже одного раза в месяц. Эта процедура не только улучшает качество стирки, устраняя остатки моющих средств и жиров, но и значительно продлевает срок службы устройства. Периодическая очистка помогает предотвратить накопление неприятных запахов и размножение бактерий, что особенно важно для поддержания гигиены в доме.
Одним из важных аспектов ухода за стиральной машиной является очистка перегородок барабана. После каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу машины открытой на некоторое время, чтобы влага могла полностью испариться. Это предотвращает создание влажной среды, благоприятной для размножения плесени и грибка.
При выборе моющих средств для стирки стоит отдавать предпочтение порошкам и гелям с минимальным содержанием пенообразователей и агрессивных химических компонентов.
Кроме того, важно следить за тем, чтобы уровень воды и дозировка моющего средства соответствовали типу и количеству загружаемой одежды, что также способствует эффективной работе стиральной машины и её экономичному использованию.
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