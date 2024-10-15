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Posted 15 октября, 10:49

Published 15 октября, 10:49

Modified 15 октября, 10:51

Updated 15 октября, 10:51

Вы забываете чистить дефлекторы стиральной машины? Это может испортить вашу стирку!

Вы тоже забываете чистить дефлекторы стиральной машины? Это может испортить стирку!

15 октября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney
Вы забываете чистить дефлекторы стиральной машины? Это может испортить вашу стирку!
Обычная стирка может превратиться в настоящую головоломку, если не обращать внимания на те самые мелочи, которые скрываются внутри вашей стиральной машины. Эти элементы могут стать настоящими врагами чистоты вашего белья, если их не чистить.

Большинство современных стиральных машин оборудованы дефлекторами — это пластиковые выступы внутри барабана стиральной машины с фронтальной загрузкой. Они предназначены для равномерного распределения белья во время стирки, обеспечивая эффективное удаление грязи. Однако со временем на этих элементах могут накапливаться остатки моющих средств, бактерии и даже плесень.

— Перегородки могут собирать на себе всё, что не удалось смыть во время стирки, и в итоге вернуть это на вашу одежду. Возможно, вы могли заметить, что ваше белье стало пахнуть не так свежо, как раньше. Это все из-за дефлекторов, — рассказывает Гленн Льюис, президент серии прачечных под названием Mr. Appliance.

Последствия неочищенных дефлекторов

  • Неприятный запах: накапливающиеся бактерии и плесень могут привести к тому, что после стирки одежда будет иметь затхлый или кислый запах.
  • Плохое качество стирки: остатки грязи на дефлекторах могут попадать обратно на белье, из-за чего вещи могут остаться грязными или испачкаться еще больше.
  • Снижение эффективности машины: застарелые отложения могут негативно влиять на работу стиральной машины, сокращая ее срок службы.
— Я всегда думал, что главный враг — это плесень на резинках, но когда начал чистить дефлекторы, качество стирки заметно улучшилось, — поделился Том Чекони, эксперт в области стирки и генеральный директор прачечных Heritage Park Laundry.
Последствия неочищенных дефлекторовПоследствия неочищенных дефлекторов
Последствия неочищенных дефлекторов. Фото: Изображение Midjourney

Как правильно чистить дефлекторы?

В зависимости от модели машины, дефлекторы могут быть съемными или несъемными, и подход к их очистке будет отличаться.

Съемные дефлекторы

  1. Изучите инструкцию: прежде чем снимать элементы, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашей стиральной машины. Это поможет избежать повреждений.
  2. Снятие дефлекторов: аккуратно удалите перегородки согласно указаниям производителя.
  3. Замачивание: поместите дефлекторы в емкость с теплой водой и добавьте мягкое моющее средство без ферментов. Оставьте на 30 минут.
  4. Очистка: используйте мягкую щетку или ткань для удаления отложений.
  5. Полоскание и сушка: промойте детали под проточной водой и дайте им полностью высохнуть.
  6. Очистка барабана: пока дефлекторы сняты, протрите места их крепления уксусным раствором для удаления скрытых загрязнений.
  7. Установка: верните перегородки на место, убедившись, что они надежно закреплены.

Несъемные дефлекторы

  1. Подготовка раствора: смешайте равные части воды и белого уксуса.
  2. Очистка поверхностей: смочите салфетку из микрофибры в растворе и тщательно протрите дефлекторы.
  3. Используйте щетку: для труднодоступных мест примените мягкую зубную щетку, чтобы удалить остатки грязи под и вокруг перегородок.
  4. Дополнительная обработка: запустите пустой цикл стирки на высокой температуре, добавив стакан белого уксуса или специальное чистящее средство для стиральных машин. Это поможет устранить оставшиеся бактерии и освежить внутренние части машины.
Как правильно чистить дефлекторы?Как правильно чистить дефлекторы?
Как правильно чистить дефлекторы?. Фото: Изображение Midjourney

Советы по предотвращению загрязнений

Регулярная очистка стиральной машины

Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку стиральной машины не реже одного раза в месяц. Эта процедура не только улучшает качество стирки, устраняя остатки моющих средств и жиров, но и значительно продлевает срок службы устройства. Периодическая очистка помогает предотвратить накопление неприятных запахов и размножение бактерий, что особенно важно для поддержания гигиены в доме.

Особенности ухода за перегородками и дверцей стиральной машины

Одним из важных аспектов ухода за стиральной машиной является очистка перегородок барабана. После каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу машины открытой на некоторое время, чтобы влага могла полностью испариться. Это предотвращает создание влажной среды, благоприятной для размножения плесени и грибка.

Выбор моющих средств и поддержание оптимальных условий эксплуатации

При выборе моющих средств для стирки стоит отдавать предпочтение порошкам и гелям с минимальным содержанием пенообразователей и агрессивных химических компонентов.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы уровень воды и дозировка моющего средства соответствовали типу и количеству загружаемой одежды, что также способствует эффективной работе стиральной машины и её экономичному использованию.

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