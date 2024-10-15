Вы тоже забываете чистить дефлекторы стиральной машины? Это может испортить стирку!

Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку стиральной машины не реже одного раза в месяц. Эта процедура не только улучшает качество стирки, устраняя остатки моющих средств и жиров, но и значительно продлевает срок службы устройства. Периодическая очистка помогает предотвратить накопление неприятных запахов и размножение бактерий, что особенно важно для поддержания гигиены в доме.