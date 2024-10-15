ВТБ: более 70% россиян используют определитель номера для защиты от мошенников

По данным исследования, у 71% участника исследования подключен один (49%) или несколько сервисов (22%) определителя номера или спам-защиты на мобильном телефоне. Это сервисы от мобильных операторов связи, от банков и других компаний. Четверть респондентов не пользуются этой услугой, а 3% не знают, как его подключить. 22% респондентов считают, что определитель номера поможет заблокировать звонки от мошенников., больше половины (58%) — что это дает лишь частичную защиту. 20% уверены, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять бдительность — именно это поможет избежать обмана.