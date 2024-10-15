ВТБ: более 70% россиян используют определитель номера для защиты от мошенников

Posted 15 октября, 08:50
Published 15 октября, 08:50
Modified 15 октября, 08:52
Updated 15 октября, 08:52
В преддверии FINOPOLIS 2024 старший вице-президент по развитию цифрового бизнеса и партнерств ВТБ Игорь Майстренко рассказал о результатах опроса, проведенного с 1 по 10 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах России (>100 тыс. чел. населения).
По данным исследования, у 71% участника исследования подключен один (49%) или несколько сервисов (22%) определителя номера или спам-защиты на мобильном телефоне. Это сервисы от мобильных операторов связи, от банков и других компаний. Четверть респондентов не пользуются этой услугой, а 3% не знают, как его подключить. 22% респондентов считают, что определитель номера поможет заблокировать звонки от мошенников., больше половины (58%) — что это дает лишь частичную защиту. 20% уверены, что в дополнение к защите от спама нужно проявлять бдительность — именно это поможет избежать обмана.
Отметим, что только треть пользователей, которые сталкивались с телефонными мошенниками, подключили после этого определитель номера. Остальные приняли превентивные меры для защиты по телефону и в интернете (страховка от мошенничества, пин-код на сим-карте, регулярная смена паролей на своих устройствах с использованием сложных комбинаций).
По словам Игоря Майстренко, определитель номера или метку «потенциальный спам» подключили 2 млн клиентов ВТБ, которые получают до 1 млн таких звонков ежемесячно.
22% опрошенных пользуются двумя и даже более антиспам-фильтрами, в т. ч. от мобильных операторов. По данным ВТБ Мобайл, за год оператор банка заблокировал с помощью платформы «Антифрод» более 405 тыс. подозрительных вызовов, защищая своих абонентов от мошеннических и спам-звонков. Система анализирует все входящие вызовы и выявляет неверифицированные звонки (без подтверждения личности владельца конкретного номера) или звонки с подменных номеров. Это позволяет сократить общее количество вызовов от злоумышленников, поступающие абонентам.
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