Вставший поезд отрезал деревни под Уфой

Posted 15 октября, 19:10
Published 15 октября, 19:10
Modified 16 октября, 11:24
Updated 16 октября, 11:24
Как сообщали водители, трудности с проездом возникли на дорогах к Бурцево, Шмидтово и Шамонино, а также деревне Южной — на путях в районе одного из ж/д-переездов (26 км перегона Дёма 2 — Иглино) во вторник, 15 октября, встал грузовой поезд. В Минтрансе Башкортостана отчитались, что проблема возникла из-за технических неполадок у состава.
Восстановлено движение было только к вечеру — примерно к 20:45. Компания РЖД извинилась перед водителями за предоставленные неудобства.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются увеличить число рейсов на пригородных поездах в связи с закрытием Шакшинского моста — ездить по многострадальной переправе нельзя будет практически до самого конца осени.