Вставший поезд отрезал деревни под Уфой

Как сообщали водители, трудности с проездом возникли на дорогах к Бурцево, Шмидтово и Шамонино, а также деревне Южной — на путях в районе одного из ж/д-переездов (26 км перегона Дёма 2 — Иглино) во вторник, 15 октября, встал грузовой поезд. В Минтрансе Башкортостана отчитались, что проблема возникла из-за технических неполадок у состава.