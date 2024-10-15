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Posted 15 октября, 19:10

Published 15 октября, 19:10

Modified 16 октября, 11:24

Updated 16 октября, 11:24

Вставший поезд отрезал деревни под Уфой

Вставший поезд отрезал деревни под Уфой

15 октября 2024, 19:10
Фото: mkset.ru
Жителям нескольких посёлков в окрестностях башкирской столицы пришлось столкнуться с неприятности из-за непредвиденных обстоятельств на железной дороге.

Как сообщали водители, трудности с проездом возникли на дорогах к Бурцево, Шмидтово и Шамонино, а также деревне Южной — на путях в районе одного из ж/д-переездов (26 км перегона Дёма 2 — Иглино) во вторник, 15 октября, встал грузовой поезд. В Минтрансе Башкортостана отчитались, что проблема возникла из-за технических неполадок у состава.

Восстановлено движение было только к вечеру — примерно к 20:45. Компания РЖД извинилась перед водителями за предоставленные неудобства.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются увеличить число рейсов на пригородных поездах в связи с закрытием Шакшинского моста — ездить по многострадальной переправе нельзя будет практически до самого конца осени.

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