Волшебное преображение: как вернуть белизну старым носкам и сэкономить время!

В процессе стирки важно добавить небольшое количество стирального порошка, подходящего для белых или цветных изделий в зависимости от цвета носков. Порошок поможет лучше удалить остатки грязи и пятен, а также поддержит гигиенические качества ткани. После стирки носки следует выгладить или просто оставить высохнуть на воздухе, избегая прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их цвет и форму.