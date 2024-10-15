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Posted 15 октября, 07:19

Published 15 октября, 07:19

Modified 15 октября, 07:39

Updated 15 октября, 07:39

Сотрудники полиции избили уфимца и отняли деньги

В Уфе задержали оборотней в погонах

15 октября 2024, 07:19
Фото: 1MI

Сотрудники полиции избили уфимца и отняли деньги

Сотрудники службы собственной безопасности МВД Башкортостана выявили незаконные действия двух полицейских из отдела №7, сообщает во вторник, 15 октября, пресс-служба ведомства.

 

Как стало известно, эти сотрудники вместе с двумя знакомыми нанесли телесные повреждения жителю Уфы, 1993 года рождения, и похитили у него деньги.

— Служба собственной безопасности МВД по РБ провела проверку в отношении указанных лиц. Они временно отстранены от выполнения своих служебных обязанностей и ожидают увольнения из органов внутренних дел по выслуге негативных оснований. Дела, касающиеся этих сотрудников, были переданы в следственные органы, которые приняли соответствующее процессуальные решения. По результатам служебной проверки, проведённой в отношении работников Отдела полиции №7 Управления МВД России по Уфе, они будут уволены, — отмечает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

UPD: Делом уфимских полицейских заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. Он поставил его на контроль и потребовал отчета от своих подчиненных в Башкирии.

Начальника полиции арестовали в Уфе
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Ранее в Уфе суд арестовал начальника полиции из города Октябрьский Республики Башкортостан.

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