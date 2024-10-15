В Уфе задержали оборотней в погонах

— Служба собственной безопасности МВД по РБ провела проверку в отношении указанных лиц. Они временно отстранены от выполнения своих служебных обязанностей и ожидают увольнения из органов внутренних дел по выслуге негативных оснований. Дела, касающиеся этих сотрудников, были переданы в следственные органы, которые приняли соответствующее процессуальные решения. По результатам служебной проверки, проведённой в отношении работников Отдела полиции №7 Управления МВД России по Уфе, они будут уволены, — отмечает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.



UPD: Делом уфимских полицейских заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин. Он поставил его на контроль и потребовал отчета от своих подчиненных в Башкирии.