mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 10:20

Published 15 октября, 10:20

Modified 15 октября, 10:22

Updated 15 октября, 10:22

В Уфе пройдет Первый Межрегиональный Налоговый Форум РБ

В Уфе пройдет Первый Межрегиональный Налоговый Форум РБ

15 октября 2024, 10:20
Фото: 1MI
14 ноября в ТПП РБ пройдет Первый Межрегиональный Налоговый Форум РБ «Взаимодействие бизнеса и налоговых органов в 2024–2025 гг. Открытый диалог».

В рамках форума планируются дискуссии с представителями Федеральной налоговой службы, а также налоговыми юристами и консультантами России.

В программе заявлены разбор актуальных вопросов для бизнеса и выработка путей их решения, обсуждение изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2025 г. (НДС на УСН, дифференцированный НДФЛ, налог на прибыль 25%), инструменты для правильного структурирования бизнеса.

Регистрация по ссылке https://save-biz.ru/forum

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Уфа#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика