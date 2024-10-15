В Уфе пройдет Первый Межрегиональный Налоговый Форум РБ

В рамках форума планируются дискуссии с представителями Федеральной налоговой службы, а также налоговыми юристами и консультантами России.



В программе заявлены разбор актуальных вопросов для бизнеса и выработка путей их решения, обсуждение изменений в налоговом законодательстве с 1 января 2025 г. (НДС на УСН, дифференцированный НДФЛ, налог на прибыль 25%), инструменты для правильного структурирования бизнеса.



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