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Posted 15 октября, 10:55

Published 15 октября, 10:55

Modified 15 октября, 10:55

Updated 15 октября, 10:55

В ФОМС рассказали об использовании ИИ при постановке диагнозов

В ФОМС рассказали об использовании ИИ при постановке диагнозов

15 октября 2024, 10:55
Фото: 1MI
В России в январе — июле этого года было проведено около шестисот тысяч маммографических исследований с применением искусственного интеллекта. В Фонде обязательного медицинского страхования отметили, что развитие ИИ в медицине является приоритетным направлением.

Илья Баланин, глава ФОМС, в беседе с ТАСС отметил, что современные технологии позволяют существенно улучшить процессы диагностики, лечения и профилактики многих болезней. Сейчас одним из приоритетных направлений медицины является развитие и использование ИИ, в том числе и в области диагностики рака груди.

По словам Баланина, внедрение поддержки принятия решений с использованием ИИ делает медицинскую помощь доступнее. Также благодаря современным технологиям уменьшается время, требующееся на анализ и подготовку заключения. Всё это приводит к тому, что количество врачебных ошибок сокращается, а за счёт выявления болезни на ранней стадии снижается и стоимость лечения.

В 1993 году ВОЗ установила октябрь Всемирным месяцем борьбы против рака груди. Также 15 октября ежегодно в 44 странах проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы.

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