В ФОМС рассказали об использовании ИИ при постановке диагнозов

По словам Баланина, внедрение поддержки принятия решений с использованием ИИ делает медицинскую помощь доступнее. Также благодаря современным технологиям уменьшается время, требующееся на анализ и подготовку заключения. Всё это приводит к тому, что количество врачебных ошибок сокращается, а за счёт выявления болезни на ранней стадии снижается и стоимость лечения.