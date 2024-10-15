В ФОМС рассказали об использовании ИИ при постановке диагнозов

Posted 15 октября, 10:55
Published 15 октября, 10:55
Modified 15 октября, 10:55
Updated 15 октября, 10:55
Илья Баланин, глава ФОМС, в беседе с ТАСС отметил, что современные технологии позволяют существенно улучшить процессы диагностики, лечения и профилактики многих болезней. Сейчас одним из приоритетных направлений медицины является развитие и использование ИИ, в том числе и в области диагностики рака груди.
По словам Баланина, внедрение поддержки принятия решений с использованием ИИ делает медицинскую помощь доступнее. Также благодаря современным технологиям уменьшается время, требующееся на анализ и подготовку заключения. Всё это приводит к тому, что количество врачебных ошибок сокращается, а за счёт выявления болезни на ранней стадии снижается и стоимость лечения.
В 1993 году ВОЗ установила октябрь Всемирным месяцем борьбы против рака груди. Также 15 октября ежегодно в 44 странах проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы.