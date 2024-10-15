В Дёму вложат ₽1,5 млрд

Posted 15 октября, 18:08
Published 15 октября, 18:08
Modified 16 октября, 11:21
Updated 16 октября, 11:21
Сам документ представляет собой часть муниципальной программы по развитию Уфы на 2025–2030 годы, который ранее разбирал Mkset. Финансирование благоустройства города из бюджета Башкирии, как выяснилось, по сравнению с прошлым периодом сократилось более чем в пять раз.
Общая уфимская программа по развитию оценивается в ₽11,2 млрд. В её части, где говорится о Дёмском районе города, говорится о финансировании в ₽1,5 млрд. Большая часть суммы — ₽1,3 млрд — будет выделены из бюджета города.
Ранее Mkset сообщал о том, что новая колоннада, которую установили на Набережной реки Белой, вызвала волну негодования у уфимцев.