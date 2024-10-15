В Дёму вложат ₽1,5 млрд

Сам документ представляет собой часть муниципальной программы по развитию Уфы на 2025–2030 годы, который ранее разбирал Mkset. Финансирование благоустройства города из бюджета Башкирии, как выяснилось, по сравнению с прошлым периодом сократилось более чем в пять раз.