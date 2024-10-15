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Posted 15 октября, 18:08

Published 15 октября, 18:08

Modified 16 октября, 11:21

Updated 16 октября, 11:21

В Дёму вложат ₽1,5 млрд

В Дёму вложат ₽1,5 млрд

15 октября 2024, 18:08
Фото: мэрия Уфы
Власти Уфы утвердили программу по развитию Дёмского района — соответствующее постановление подписал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Сам документ представляет собой часть муниципальной программы по развитию Уфы на 2025–2030 годы, который ранее разбирал Mkset. Финансирование благоустройства города из бюджета Башкирии, как выяснилось, по сравнению с прошлым периодом сократилось более чем в пять раз.

Общая уфимская программа по развитию оценивается в ₽11,2 млрд. В её части, где говорится о Дёмском районе города, говорится о финансировании в ₽1,5 млрд. Большая часть суммы — ₽1,3 млрд — будет выделены из бюджета города.

«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
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Ранее Mkset сообщал о том, что новая колоннада, которую установили на Набережной реки Белой, вызвала волну негодования у уфимцев.

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