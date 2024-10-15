Спешка стоила жизни мужчине из Башкирии

В понедельник, 14 октября, около шести часов вечера, в Уфе произошло еще одно ДТП. Как стало известно, 26-летний водитель «Киа Рио» не заметил 16-летнюю девушку, переходившую улицу Цюрупы в неположенном месте. В результате удара она получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована. Полиция начала административное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.