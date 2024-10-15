Спешка стоила жизни мужчине из Башкирии

Posted 15 октября, 04:55
Published 15 октября, 04:55
Modified 15 октября, 11:33
Updated 15 октября, 11:33
Как стало известно, 15 октября, в первом часу ночи, на улице Революционной в поселке Чишмы 65-летний водитель автомобиля «Датсун» сбил 70-летнего пешехода. Пенсионер, видимо, спешащий по своим делам, решил перебежать дорогу в неположенном месте. Удар был настолько сильным, что мужчина скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП назначена проверка.
В понедельник, 14 октября, около шести часов вечера, в Уфе произошло еще одно ДТП. Как стало известно, 26-летний водитель «Киа Рио» не заметил 16-летнюю девушку, переходившую улицу Цюрупы в неположенном месте. В результате удара она получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована. Полиция начала административное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября, водитель неустановленного автомобиля наехал на 14-летнего подростка.