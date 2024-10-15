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Posted 15 октября, 04:55

Published 15 октября, 04:55

Modified 15 октября, 11:33

Updated 15 октября, 11:33

В Башкирии пенсионер погиб под колесами автомобиля

Спешка стоила жизни мужчине из Башкирии

15 октября 2024, 04:55
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Башкирии пенсионер погиб под колесами автомобиля

В Чишминском районе водитель сбил пенсионера, перебегавшего дорогу, сообщает во вторник, 15 октября, Госавтоинспекция Башкирии.

Как стало известно, 15 октября, в первом часу ночи, на улице Революционной в поселке Чишмы 65-летний водитель автомобиля «Датсун» сбил 70-летнего пешехода. Пенсионер, видимо, спешащий по своим делам, решил перебежать дорогу в неположенном месте. Удар был настолько сильным, что мужчина скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП назначена проверка.

Видео: Госавтоинспекция РБ.

В понедельник, 14 октября, около шести часов вечера, в Уфе произошло еще одно ДТП. Как стало известно, 26-летний водитель «Киа Рио» не заметил 16-летнюю девушку, переходившую улицу Цюрупы в неположенном месте. В результате удара она получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована. Полиция начала административное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября, водитель неустановленного автомобиля наехал на 14-летнего подростка.

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