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Posted 15 октября, 18:46

Published 15 октября, 18:46

Modified 16 октября, 11:22

Updated 16 октября, 11:22

Уфу перекроют в дни приезда Путина

Уфу перекроют в дни приезда Путина

15 октября 2024, 18:46
Фото: vesti.ru
Власти башкирской столицы отчитались, какие участки дорог в городе будут недоступны на время проведения форума «Россия — спортивная держава».

Так, по данным мэрии, в Уфе до 21 октября перекрывают улицу Мусы Гареева. Как объяснили в мэрии, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность как участников форума, так и движения на дорогах. Стоит заметить, что ограничения действуют ещё целые сутки после завершения форума. В том же квартале службы закроют ещё несколько улиц:

  • Улица Рехмукова станет доступной для проезда только к 20 октября, сразу после завершения всех мероприятий;
  • Улицу Рудольфа Нуреева (участок от Мусы Гареева до Архитектор Рехмукова) перед форумом и в дни проведения форума (16-19 октября) будут открывать лишь на два часа — с 22:00 до 00:00. В остальное время ездить по ней будет запрещено.

Ряд улиц в квартале «Уфа-Арены», где также запланирован ряд мероприятий, будут перекрыты 17 октября — с полуночи до полуночи. Это:

  • Ленина (чётная сторона от Якутова до Краснодонской);
  • Краснодонская (чётная сторона от Ленина до Цюрупы);
  • Цюрупы (нечётная сторона от Краснодонской до Осипенко).

На четыре часа — с 10:00 до 14:00 — 18 октября власти закроют автомобильную дорогу, ведующую к гребному каналу (Сельской Богородской, 57) — напомним, на постройку сооружений ушло более ₽542 млн. Ремонт же подъездной дороги обошёлся бюджету ещё в целых ₽145 млн.

Ряд ограничений также будет введён на проспекте Октября:

  • с 23:00 18 октября до 00:00 19 октября
    У дома пр-т Октября, 56;
  • с 00:00 до 15:00 19 октября
    У дома пр-т Октября, 79;
  • с 07:00 до 15:00 19 октября
    пр-т Октября (от ул. им. Города Галле до ул. 50 лет СССР);
  • с 09:00 до 15:00 19 октября
    — пр-т Октября (от ул. 50 лет СССР до Сев. проезда);
    — местный проезд вдоль пр-т Октября (от Южн. до Сев. проездов);
    — Южный проезд (от пр-т Октября до Новогорной);
    — Северный проезд (от пр-т Октября до ул. Российской);
    — ул. Новогорная (от Южн. до Сев. проездов).
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Напомним, днями проведения форума в Уфе назначены дни с 17 по 19 октября. Ранее портал Mkset подробно разбирал его программу и рассказывал, какие объекты собираются торжественно открыть в рамках спортивного форума. Отметим, что в дни проведения мероприятий и деловой программы запланирован рабочий визит в башкирскую столицу президента Владимира Путина.

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