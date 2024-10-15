Уфу перекроют в дни приезда Путина

Posted 15 октября, 18:46
Published 15 октября, 18:46
Modified 16 октября, 11:22
Updated 16 октября, 11:22
Так, по данным мэрии, в Уфе до 21 октября перекрывают улицу Мусы Гареева. Как объяснили в мэрии, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность как участников форума, так и движения на дорогах. Стоит заметить, что ограничения действуют ещё целые сутки после завершения форума. В том же квартале службы закроют ещё несколько улиц:
Ряд улиц в квартале «Уфа-Арены», где также запланирован ряд мероприятий, будут перекрыты 17 октября — с полуночи до полуночи. Это:
На четыре часа — с 10:00 до 14:00 — 18 октября власти закроют автомобильную дорогу, ведующую к гребному каналу (Сельской Богородской, 57) — напомним, на постройку сооружений ушло более ₽542 млн. Ремонт же подъездной дороги обошёлся бюджету ещё в целых ₽145 млн.
Ряд ограничений также будет введён на проспекте Октября:
Напомним, днями проведения форума в Уфе назначены дни с 17 по 19 октября. Ранее портал Mkset подробно разбирал его программу и рассказывал, какие объекты собираются торжественно открыть в рамках спортивного форума. Отметим, что в дни проведения мероприятий и деловой программы запланирован рабочий визит в башкирскую столицу президента Владимира Путина.