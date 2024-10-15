Уфу перекроют в дни приезда Путина

Так, по данным мэрии, в Уфе до 21 октября перекрывают улицу Мусы Гареева. Как объяснили в мэрии, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность как участников форума, так и движения на дорогах. Стоит заметить, что ограничения действуют ещё целые сутки после завершения форума. В том же квартале службы закроют ещё несколько улиц: