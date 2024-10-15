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Posted 15 октября, 06:55

Published 15 октября, 06:55

Modified 15 октября, 11:18

Updated 15 октября, 11:18

Директор МУПа обокрал Уфу на ₽35 млн

Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги

15 октября 2024, 06:55
Фото: 1MI

Директор МУПа обокрал Уфу на ₽35 млн

По версии следствия, бывший директор муниципального предприятия обманул городскую казну на 35 миллионов рублей, сообщает во вторник, 15 октября, прокуратура Башкирии.

Всё началось в мае 2020 года, когда 54-летний чиновник, занимавший пост генерального директора МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», решил приобрести стационарный модульный асфальтобетонный завод УДМ-120. Однако, сделка была проведена с явным нарушением порядка согласования крупных сделок и закупочных процедур, считает сторона обвинения.

— Завод был куплен у АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 104» по завышенной цене — 35 миллионов рублей, хотя его реальная рыночная стоимость на тот момент составляла всего около 16 миллионов, — указывает прокуратура Башкирии.

Интересно, что в период с 2015 по 2020 годы руководителями этого асфальтового заводика были сам обвиняемый и его брат, а учредителем выступал их знакомый. Таким образом, сделка выглядит как удачный бизнес-проект для самой компании, но весьма невыгодный для бюджета города. За всё время использования завода МУП «СУРСИС» смогло произвести лишь 3,6 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, в то время как мощность завода составляет 120 тонн в час.

После заключения договора купли-продажи и пропуска срока оплаты, чиновник обратился в администрацию города с просьбой выделить средства на погашение задолженности. Бюджетные деньги были выделены, но фактически завод оказался нецелесообразной покупкой, что привело к дополнительным расходам на аренду земельного участка, где он находился. В результате этих действий бюджету города был причинён значительный ущерб.

— Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд. Обвиняемый не признал свою вину и теперь будет отстаивать свою позицию в Кировском районном суде Уфы. На движимое и недвижимое имущество фигуранта наложен арест в целях возмещения причинённого ущерба, — отметили в пресс-службе СК Башкирии.

Глазастые чиновники обложили данью уфимских торгашей
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Как ранее сообщал Mkset, старший инспектор, обнаружив незаконную торговлю фруктами и овощами на улице Ферина в Уфе, потребовал от женщины-продавца систематически перечислять деньги на счет своего начальника через посредника.

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