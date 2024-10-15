Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги

Интересно, что в период с 2015 по 2020 годы руководителями этого асфальтового заводика были сам обвиняемый и его брат, а учредителем выступал их знакомый. Таким образом, сделка выглядит как удачный бизнес-проект для самой компании, но весьма невыгодный для бюджета города. За всё время использования завода МУП «СУРСИС» смогло произвести лишь 3,6 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, в то время как мощность завода составляет 120 тонн в час.