Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги

Posted 15 октября, 06:55
Published 15 октября, 06:55
Modified 15 октября, 11:18
Updated 15 октября, 11:18
Всё началось в мае 2020 года, когда 54-летний чиновник, занимавший пост генерального директора МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений», решил приобрести стационарный модульный асфальтобетонный завод УДМ-120. Однако, сделка была проведена с явным нарушением порядка согласования крупных сделок и закупочных процедур, считает сторона обвинения.
— Завод был куплен у АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 104» по завышенной цене — 35 миллионов рублей, хотя его реальная рыночная стоимость на тот момент составляла всего около 16 миллионов, — указывает прокуратура Башкирии.
Интересно, что в период с 2015 по 2020 годы руководителями этого асфальтового заводика были сам обвиняемый и его брат, а учредителем выступал их знакомый. Таким образом, сделка выглядит как удачный бизнес-проект для самой компании, но весьма невыгодный для бюджета города. За всё время использования завода МУП «СУРСИС» смогло произвести лишь 3,6 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, в то время как мощность завода составляет 120 тонн в час.
После заключения договора купли-продажи и пропуска срока оплаты, чиновник обратился в администрацию города с просьбой выделить средства на погашение задолженности. Бюджетные деньги были выделены, но фактически завод оказался нецелесообразной покупкой, что привело к дополнительным расходам на аренду земельного участка, где он находился. В результате этих действий бюджету города был причинён значительный ущерб.
— Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд. Обвиняемый не признал свою вину и теперь будет отстаивать свою позицию в Кировском районном суде Уфы. На движимое и недвижимое имущество фигуранта наложен арест в целях возмещения причинённого ущерба, — отметили в пресс-службе СК Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, старший инспектор, обнаружив незаконную торговлю фруктами и овощами на улице Ферина в Уфе, потребовал от женщины-продавца систематически перечислять деньги на счет своего начальника через посредника.