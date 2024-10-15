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Posted 15 октября, 14:47

Published 15 октября, 14:47

Modified 17 октября, 04:07

Updated 17 октября, 04:07

Три нашумевших чудо-средства для уборки, которые обещают сделать все за вас

Три нашумевших чудо-средства для уборки, которые действительно работают!

15 октября 2024, 14:47
Фото: Изображение Midjourney
Три нашумевших чудо-средства для уборки, которые обещают сделать все за вас
Уборка дома может стать гораздо проще с правильными чистящими средствами. Универсальный кислородный очиститель BRANDFREE, китайское «Чудо-мыло» Grand Canal и паста Pinky Clean обещают революцию в борьбе с пятнами, отбеливании тканей и удалении загрязнений. Узнаем, оправдывают ли они свои обещания.

Универсальный кислородный очиститель BRANDFREE

Начнем с первого героя нашего обзора — кислородного очистителя BRANDFREE. Главный компонент — перкарбонат натрия. При взаимодействии с горячей водой (рекомендуется температура не менее 90°C) он распадается с выделением активного кислорода.

По заявлению производителя, это усиливает отбеливающий эффект и помогает удалять даже самые сложные загрязнения. Из-за отсутствия в составе хлора, нас заверяют в отсутствие неприятного запаха и риска повреждения тканей.

Что обещают?

  • Удаление нагара с посуды
  • Отбеливание подошв обуви
  • Устранение въевшихся пятен
  • Очистка жирных пятен с поверхностей
  • Безопасность для детской одежды
  • Очистка плитки от плесени и налета

Как использовать?

Рекомендуется сначала растворить средство в горячей воде, дождаться реакции (появление пузырьков и пены), а затем уже замачивать вещи. Если требуется, после этого можно постирать их в машинке. Важно следовать инструкциям по температурному режиму, указанным на ярлыках одежды, чтобы не повредить ткань.

Мнения реальных пользователей

Большинство пользователей довольны тем, как средство справляется с пятнами на одежде:

+ Средство прекрасно справилось с въевшимися пятнами от травы и сока на одежде моих детей. Отсутствие хлора и неприятного запаха — дополнительный плюс.

Однако когда речь заходит про другие предметы, средство справляется не очень:

— Несмотря на точное соблюдение инструкции и использование горячей воды, средство не смогло удалить застарелый нагар с посуды — пришлось дополнительно чистить вручную. При попытке отбелить подошвы обуви значительного эффекта не заметила.
Универсальный кислородный очиститель BRANDFREEУниверсальный кислородный очиститель BRANDFREE
Универсальный кислородный очиститель BRANDFREE. Фото: Изображение Midjourney

Китайское «Чудо-мыло» Grand Canal

Следующий продукт — известное в интернете китайское «чудо-мыло». Его активно рекламируют, обещая невероятные результаты в отбеливании вещей. Однако, на самом деле, это хозяйственное мыло серого цвета с легким ароматом лимона.

Что обещают?

  • Антисептическое и дезинфицирующее действие
  • Отбеливающее действие
  • Экологическая чистота
  • Хорошая пенность и легкое смывание
  • Универсальность применения

Как пользоваться?

Достаточно намылить грязные участки, оставить на несколько минут и затем постирать привычным способом. Пятна и желтизна исчезают, возвращая вещам первоначальную белизну.

Мнения реальных пользователей

+ С появлением маленького ребенка стирка стала частым занятием, и это мыло стало настоящим спасением. Оно отлично отстирывает даже сложные загрязнения, отбеливает белые вещи и имеет приятный резкий аромат. Удобный большой брусочек удобно держать в руке, а натуральный состав из растительного жира не вызывает аллергии у моей дочки, которая очень чувствительна к химии, — рассказывает пользователь на сайте otzovik.

А вот мнение другого пользователя:

— Хотя мыло хорошо мылится и справляется с некоторыми загрязнениями, оно не отстирывает все пятна, особенно на цветных тканях. После использования на вещах остается запах хозяйственного мыла, который не всегда удаляется даже с кондиционером для белья. В целом, это обычное хозяйственное мыло, которое не оправдало моих ожиданий в борьбе с сложными пятнами.
Китайское «Чудо-мыло» Grand CanalКитайское «Чудо-мыло» Grand Canal
Китайское «Чудо-мыло» Grand Canal. Фото: Изображение Midjourney

Паста Pinky Clean от Maxides

Третий продукт в нашем обзоре — паста Pinky Clean, разработанная компанией Maxides.

Основным ингредиентом Pinky Clean являются природные абразивы, которые тщательно подобраны для их мягкого воздействия на поверхности и кожу. В отличие от многих химических абразивов, используемых в других чистящих средствах, природные компоненты Pinky Clean менее агрессивны и более дружелюбны к окружающей среде.

Что обещают?

  • Натуральные абразивы
  • Безопасность для кожи
  • Универсальность

Как пользоваться?

Нанесите небольшое количество пасты на влажную губку, обработайте загрязненную поверхность и смойте водой. Для сложных пятен рекомендуется оставить пасту на 10-15 минут.

Мнения реальных пользователей

Pinky Clean имеет множество положительных отзывов:

+ Использую пасту уже 2 месяца и очень довольна. Она отлично справляется с жиром и налетом. Особенно приятно, что нет резкого запаха, и не нужно использовать перчатки. Это действительно находка для ежедневной уборки. Без труда убрала пятна в микроволновке. Пахнет натурально, как йогурт, — делятся пользователи в интернете.

Приятный аромат и отсутствие агрессивных химических запахов делают его идеальным для ежедневной уборки. Тем не менее, не все так идеально. Некоторые пользователи отмечают, что средство не справляется с тяжелыми загрязнениями.

— Пыталась отмыть жир с фартука на кухне, результат не очень. Помыла с его помощью каменную раковину, тоже плохо справилась паста, кислородные средства намного лучше отмывают. Покупала за 499₽. Было бы дороже, то после первой покупки — не купила. Не стоит оно того, — делится опытом другая покупательница.

Для более сложных задач, таких как удаление стойких нагаров и ржавчины, могут потребоваться более мощные средства.

Паста Pinky Clean от MaxidesПаста Pinky Clean от Maxides
Паста Pinky Clean от Maxides. Фото: Изображение Midjourney
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