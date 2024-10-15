Сроки школьных каникул назвали в Уфе

Posted 15 октября, 18:55
Published 15 октября, 18:55
Modified 16 октября, 11:22
Updated 16 октября, 11:22
Ближайшие каникулы у обучающихся большинства среднеобразовательных учреждений начнутся 26 октября и продлятся до 4 ноября включительно. На уроки ребята вернутся сразу после Дня народного единства.
Отметим, что некоторые школы могут корректировать график каникул. Так или иначе, 4 ноября, понедельник, объявлен выходным днём.
Глава Минздрава в своём сообщении также обратился к родителям с просьбой напомнить детям о безопасности в выходные.
Напомним, ранее Mkset публиковал график школьных каникул до лета. Отметим, в 2024/25 учебный год состоит из 166 дней.