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Posted 15 октября, 18:55

Published 15 октября, 18:55

Modified 16 октября, 11:22

Updated 16 октября, 11:22

Сроки школьных каникул назвали в Уфе

Сроки школьных каникул назвали в Уфе

15 октября 2024, 18:55
Сюжет
Дети
Первый длительный отдых у школьников Башкирии начнётся уже в конце октября — рассказал и. о. главы регионального Минздрава Ильдар Мавлетбердин.

Ближайшие каникулы у обучающихся большинства среднеобразовательных учреждений начнутся 26 октября и продлятся до 4 ноября включительно. На уроки ребята вернутся сразу после Дня народного единства.

Отметим, что некоторые школы могут корректировать график каникул. Так или иначе, 4 ноября, понедельник, объявлен выходным днём.

Глава Минздрава в своём сообщении также обратился к родителям с просьбой напомнить детям о безопасности в выходные.

График школьных каникул в Башкирии
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Напомним, ранее Mkset публиковал график школьных каникул до лета. Отметим, в 2024/25 учебный год состоит из 166 дней.

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