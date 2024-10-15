Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время!

Posted 15 октября, 12:50
Published 15 октября, 12:50
Modified 15 октября, 12:52
Updated 15 октября, 12:52
Осенние месяцы не обязательно означают конец огородного сезона. Если у вас есть желание и немного пространства на подоконнике, вы сможете продолжить заниматься садоводством, несмотря на морозы за окном. Но какие растения подходят для выращивания в домашних условиях и как обеспечить им комфортные условия?
Многие даже не предполагают, что можно вырастить арбуз или дыню дома. Но это вполне реально! Выбирайте раннеспелые и компактные сорта. Например, а
— Арбуз «Огонёк» или «Шуга Бейби» отлично подходят для этих целей. Не обязательно искать какие-то специальные сорта. Даже обычные семена прекрасно растут в комнате и дают плоды, — отмечает Виктория Карелина, агрохимик-растениевод и блогер канала «Семена Алтая».
Важно обеспечить растению достаточное количество света и объём грунта минимум 3 литра. Да, это не так много места, как может показаться!
Базилик — идеальная культура для домашнего огорода. Он быстро растёт, не требователен к условиям и при этом обладает ярким ароматом.
— Базилик в квартире растёт даже лучше, чем на грядке. Достаточно посадить несколько растений, и вы будете обеспечены свежей зеленью на всю зиму, — говорит Виктория.
Петрушку можно вырастить из семян, но есть и более быстрый способ. Подкопайте несколько кустиков на даче перед заморозками и пересадите их в горшки. Она будет активно расти и после срезки снова отрастать. Укроп в комнатных условиях растёт немного хуже, может быть слабее и бледнее, но если выбрать низкорослые кустистые сорта, результат вас порадует.
Огурцы зимой? Почему бы и нет! Выбирайте партенокарпические сорта (самоопыляющиеся), которые предназначены для теплиц.
— Сорта «Шопа» и «Селёдочка» отлично себя зарекомендовали. Им требуется объём грунта около 3-5 литров и достаточно влажный воздух, — рассказывает Виктория.
Главное — обеспечить огурцам дополнительное освещение и следить за влажностью. Тогда они обязательно порадуют вас урожаем. Томаты тоже можно выращивать дома.
— Выбирайте низкорослые детерминантные сорта, такие как «Комнатный сибиряк» или «Марочка». Эти сорта не требуют пасынкования и отлично подходят для выращивания в горшках, — советует эксперт.
Объём грунта для них — около 8 литров. Согласитесь, наблюдать за тем, как поспевают помидоры на вашем окне, — это настоящее удовольствие!
При выращивании растений осенью важно учитывать несколько нюансов: