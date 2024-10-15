Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время!

Петрушку можно вырастить из семян, но есть и более быстрый способ. Подкопайте несколько кустиков на даче перед заморозками и пересадите их в горшки. Она будет активно расти и после срезки снова отрастать. Укроп в комнатных условиях растёт немного хуже, может быть слабее и бледнее, но если выбрать низкорослые кустистые сорта, результат вас порадует.