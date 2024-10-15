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Posted 15 октября, 12:50

Published 15 октября, 12:50

Modified 15 октября, 12:52

Updated 15 октября, 12:52

Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время!

Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время!

15 октября 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время!
Хотите наслаждаться свежими овощами и зеленью круглый год? Оказывается, даже осенью можно создать настоящий огород у себя дома. Узнайте, какие культуры прекрасно растут на подоконнике в холодное время года и как получить от них максимальный урожай!

Осенние месяцы не обязательно означают конец огородного сезона. Если у вас есть желание и немного пространства на подоконнике, вы сможете продолжить заниматься садоводством, несмотря на морозы за окном. Но какие растения подходят для выращивания в домашних условиях и как обеспечить им комфортные условия?

Арбузы и дыни

Многие даже не предполагают, что можно вырастить арбуз или дыню дома. Но это вполне реально! Выбирайте раннеспелые и компактные сорта. Например, а

— Арбуз «Огонёк» или «Шуга Бейби» отлично подходят для этих целей. Не обязательно искать какие-то специальные сорта. Даже обычные семена прекрасно растут в комнате и дают плоды, — отмечает Виктория Карелина, агрохимик-растениевод и блогер канала «Семена Алтая».

Важно обеспечить растению достаточное количество света и объём грунта минимум 3 литра. Да, это не так много места, как может показаться!

Арбузы и дыниАрбузы и дыни
Арбузы и дыни. Фото: Изображение Midjourney

Базилик, петрушка, укроп

Базилик — идеальная культура для домашнего огорода. Он быстро растёт, не требователен к условиям и при этом обладает ярким ароматом.

— Базилик в квартире растёт даже лучше, чем на грядке. Достаточно посадить несколько растений, и вы будете обеспечены свежей зеленью на всю зиму, — говорит Виктория.

Петрушку можно вырастить из семян, но есть и более быстрый способ. Подкопайте несколько кустиков на даче перед заморозками и пересадите их в горшки. Она будет активно расти и после срезки снова отрастать. Укроп в комнатных условиях растёт немного хуже, может быть слабее и бледнее, но если выбрать низкорослые кустистые сорта, результат вас порадует.

Базилик, петрушка, укропБазилик, петрушка, укроп
Базилик, петрушка, укроп. Фото: Изображение Midjourney

Огурцы и томаты

Огурцы зимой? Почему бы и нет! Выбирайте партенокарпические сорта (самоопыляющиеся), которые предназначены для теплиц.

— Сорта «Шопа» и «Селёдочка» отлично себя зарекомендовали. Им требуется объём грунта около 3-5 литров и достаточно влажный воздух, — рассказывает Виктория.

Главное — обеспечить огурцам дополнительное освещение и следить за влажностью. Тогда они обязательно порадуют вас урожаем. Томаты тоже можно выращивать дома.

— Выбирайте низкорослые детерминантные сорта, такие как «Комнатный сибиряк» или «Марочка». Эти сорта не требуют пасынкования и отлично подходят для выращивания в горшках, — советует эксперт.

Объём грунта для них — около 8 литров. Согласитесь, наблюдать за тем, как поспевают помидоры на вашем окне, — это настоящее удовольствие!

Тонкости выращивания в домашних условиях

При выращивании растений осенью важно учитывать несколько нюансов:

  • Освещение: в осенний период естественного света недостаточно. Необходимо обеспечить растения дополнительным освещением с помощью фитоламп.
  • Температура: избегайте сквозняков и резких перепадов температуры, особенно если растения стоят на подоконнике.
  • Влажность: отопительные приборы сушат воздух, что негативно сказывается на растениях. Используйте увлажнители или регулярно опрыскивайте растения.
  • Питание: в ограниченном объёме грунта питательные вещества быстро исчерпываются. Регулярно подкармливайте растения комплексными удобрениями.
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