После стрельбы в Башкирии возбудили уголовное дело

Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить мужчину и остановить его действия. Однако вместо того чтобы прислушаться к требованиям стражей порядка, он предпочёл забраться на крышу торгового центра через пожарную лестницу. На крыше он начал угрожать полиции ножом и даже ранил одного из сотрудников в руку.