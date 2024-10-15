После стрельбы в Башкирии возбудили уголовное дело

Posted 15 октября, 09:24
Published 15 октября, 09:24
Modified 15 октября, 11:05
Updated 15 октября, 11:05
События развернулись в одном из продуктовых магазинов торгового центра, где местный житель устроил 14 октября настоящий переполох. По информации следствия, мужчина вел себя крайне агрессивно и нарушал общественный порядок. Охрана магазина, заметив неадекватное поведение покупателя, была вынуждена обратиться в полицию.
Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить мужчину и остановить его действия. Однако вместо того чтобы прислушаться к требованиям стражей порядка, он предпочёл забраться на крышу торгового центра через пожарную лестницу. На крыше он начал угрожать полиции ножом и даже ранил одного из сотрудников в руку.
Понимая всю серьезность ситуации, полицейские применили предупредительный выстрел в воздух. Но это не остановило хулигана. В результате применения табельного оружия нарушитель был обезврежен и с ранениями госпитализирован.
— Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении нападавшего, по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. Так же проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются очевидцы событий, назначены судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщает Следком Башкирии.