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Posted 15 октября, 09:24

Published 15 октября, 09:24

Modified 15 октября, 11:05

Updated 15 октября, 11:05

Вооруженный хулиган из Стерлитамака стал подследственным

После стрельбы в Башкирии возбудили уголовное дело

15 октября 2024, 09:24

Вооруженный хулиган из Стерлитамака стал подследственным

В Стерлитамаке нападение на полицейского привлекло внимание правоохранительных органов, сообщает во вторник, 15 октября, Следком Башкирии.

События развернулись в одном из продуктовых магазинов торгового центра, где местный житель устроил 14 октября настоящий переполох. По информации следствия, мужчина вел себя крайне агрессивно и нарушал общественный порядок. Охрана магазина, заметив неадекватное поведение покупателя, была вынуждена обратиться в полицию.

Прибывшие на вызов полицейские попытались успокоить мужчину и остановить его действия. Однако вместо того чтобы прислушаться к требованиям стражей порядка, он предпочёл забраться на крышу торгового центра через пожарную лестницу. На крыше он начал угрожать полиции ножом и даже ранил одного из сотрудников в руку.

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Понимая всю серьезность ситуации, полицейские применили предупредительный выстрел в воздух. Но это не остановило хулигана. В результате применения табельного оружия нарушитель был обезврежен и с ранениями госпитализирован.

— Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении нападавшего, по статье 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти. Так же проводятся осмотры места происшествия, допрашиваются очевидцы событий, назначены судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщает Следком Башкирии.

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