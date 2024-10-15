РЭО: В Воронежской области построят мусоросортировочный комплекс

Posted 15 октября, 12:34
Published 15 октября, 12:34
Modified 15 октября, 12:34
Updated 15 октября, 12:34
По информации издания 56orb.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что новый объект сможет сортировать до 25,6 тысячи тонн отходов в год, тогда как объем размещаемых твердых коммунальных отходов на объекте составит 25 тысяч тонн в год. Проект будет реализоваться по концессионному соглашению, которое было заключено между правительством Воронежской области и концессионером. Общая стоимость строительства комплекса составляет 695,766 миллиона рублей, из которых РЭО вложит 481,797 миллиона рублей.
Концессионное соглашение, касающееся строительства и эксплуатации полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Поворинском муниципальном районе Воронежской области, было подписано 23 сентября текущего года между областным правительством и компанией «Экомир».
Ранее регионом были разработаны проектные документы, которые переданы концессионеру. Ожидается, что проект может выйти на финансирование уже в первом квартале следующего года.