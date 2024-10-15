mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 12:34

Published 15 октября, 12:34

Modified 15 октября, 12:34

Updated 15 октября, 12:34

РЭО: В Воронежской области построят мусоросортировочный комплекс

РЭО: В Воронежской области построят мусоросортировочный комплекс

15 октября 2024, 12:34
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» намерена инвестировать порядка 482 миллионов рублей в создание мусоросортировочного комплекса в Воронежской области. Власти региона подписали концессионное соглашение для реализации данного проекта.

По информации издания 56orb.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что новый объект сможет сортировать до 25,6 тысячи тонн отходов в год, тогда как объем размещаемых твердых коммунальных отходов на объекте составит 25 тысяч тонн в год. Проект будет реализоваться по концессионному соглашению, которое было заключено между правительством Воронежской области и концессионером. Общая стоимость строительства комплекса составляет 695,766 миллиона рублей, из которых РЭО вложит 481,797 миллиона рублей.

Концессионное соглашение, касающееся строительства и эксплуатации полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Поворинском муниципальном районе Воронежской области, было подписано 23 сентября текущего года между областным правительством и компанией «Экомир».

Ранее регионом были разработаны проектные документы, которые переданы концессионеру. Ожидается, что проект может выйти на финансирование уже в первом квартале следующего года.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика