РЭО: В Воронежской области построят мусоросортировочный комплекс

По информации издания 56orb.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что новый объект сможет сортировать до 25,6 тысячи тонн отходов в год, тогда как объем размещаемых твердых коммунальных отходов на объекте составит 25 тысяч тонн в год. Проект будет реализоваться по концессионному соглашению, которое было заключено между правительством Воронежской области и концессионером. Общая стоимость строительства комплекса составляет 695,766 миллиона рублей, из которых РЭО вложит 481,797 миллиона рублей.