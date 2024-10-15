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Posted 15 октября, 09:45

Published 15 октября, 09:45

Modified 15 октября, 11:02

Updated 15 октября, 11:02

Курултай Башкирии занялся законом об инвалидах

Работать бесплатно позволят инвалидам в Башкирии

15 октября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney

Курултай Башкирии занялся законом об инвалидах

В регионе готовится закон, который изменит жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает во вторник, 15 октября, пресс-служба Госсобрания — Курултая Республики.

В октябре 2024 года депутаты рассмотрят законопроект о сопровождении инвалидов и социальной занятости. Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что новый закон поможет людям с инвалидностью вести полноценную жизнь, предоставляя им необходимые услуги и поддержку.

Согласно документу, будет введено понятие «сопровождаемое проживание». Это значит, что инвалиды, нуждающиеся в помощи, смогут получать ее на дому от квалифицированных специалистов. Услуги будут включать реабилитацию, обучение навыкам самообслуживания и помощь ассистента в передвижении и коммуникации.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан будет определять необходимость в сопровождении для каждого конкретного случая. Кроме того, законопроект вводит понятие «социальная занятость инвалидов». Это не совсем традиционная работа — её цель заключается в социальной адаптации и вовлечении инвалидов в жизнь общества. Социальная занятость может быть как оплачиваемой, так и безвозмездной.

Круг организаций, которые смогут заниматься организацией социальной занятости, также будет определён Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе продлили льготы на оплату жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

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