Работать бесплатно позволят инвалидам в Башкирии

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан будет определять необходимость в сопровождении для каждого конкретного случая. Кроме того, законопроект вводит понятие «социальная занятость инвалидов». Это не совсем традиционная работа — её цель заключается в социальной адаптации и вовлечении инвалидов в жизнь общества. Социальная занятость может быть как оплачиваемой, так и безвозмездной.