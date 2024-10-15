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Posted 15 октября, 07:49

Published 15 октября, 07:49

Modified 15 октября, 10:04

Updated 15 октября, 10:04

Пугающе простые идеи для Хэллоуина: создайте атмосферу праздника осенью

Пугающе простые идеи для Хэллоуина: создайте атмосферу праздника осенью

15 октября 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
Пугающе простые идеи для Хэллоуина: создайте атмосферу праздника осенью
Хэллоуин — это время, когда даже самые обычные вещи могут стать частью жуткого декора. Как из простого носка или бутылки сделать пугающую или милую поделку, которая украсит ваш дом?

Приготовления к Хэллоуину часто ассоциируются с покупкой дорогих украшений, но на самом деле, можно обойтись и без этого. Старые носки, бутылки и туалетная бумага — вот что может понадобиться для создания оригинальных украшений. Это не только экономично, но и увлекательно, особенно если привлекать к процессу всю семью.

Мягкие тыковки из носков

Эти тыковки не только экологичный и творческий способ переработать старые носки, но и замечательный декоративный элемент для осеннего интерьера. Материалы, необходимые для создания милых тыковок из носков:

  1. Старые носки (лучше всего подойдут те, которые уже не подходят по размеру или изношены).
  2. Синтепон или другой подходящий наполнитель (например, старые ватные тампоны или поролон).
  3. Веревка или тонкая шнурка для завязывания и декорирования.
  4. Ножницы.
  5. Нож или острый предмет для создания небольших отверстий

Инструкция по созданию тыковок:

Начните с того, чтобы разрезать носок пополам. В ту часть, где обычно располагается стопа, нужно натолкать как можно больше синтепона. Затем края следует собрать и крепко завязать веревкой. Обмотайте носок веревкой еще несколько раз, формируя «хвостик» тыквы.

Мягкие тыковки из носковМягкие тыковки из носков
Мягкие тыковки из носков. Фото: Изображение Midjourney

Бутылки-подсвечники

Превращение темных бутылок в подсвечники — еще одна простая идея для Хэллоуина. Для этого понадобятся:

  1. Пустые темные стеклянные бутылки (винные, пивные или другие подходящие размером).
  2. Тонкие свечи (можно использовать свечи разных цветов, но лучше подойдут темные или черные для создания хэллоуинского настроения).
  3. Нож.
  4. Краски (пожеланию).
  5. Вата или старая тряпка для очистки бутылок.

Инструкция по созданию подсвечников:

Тщательно промойте бутылки водой и мылом, затем высушите их. Если на стекле есть пятна или загрязнения, можно использовать вату, смоченную в спирте, для их удаления. Затем вы можете разрисовать бутылки или просто закрасить в черный, если захотите. Со свечами все просто: нужно зажечь и предварительно накапать воском на горлышко бутылки и вставить свечку, Если диаметр свечи больше, заточите конец свечи ножом.

Призрачная гирлянда из туалетной бумаги

Для создания гирлянды из маленьких привидений понадобится:

  • Туалетная бумага
  • Клей (лучше всего подойдет клей на водной основе или PVA клей)
  • Нить или шнур для подвешивания
  • Маркер или карандаш для рисования глаз и рта
  • Ножницы (опционально)

Инструкция по созданию гирлянды:

Сформируйте из бумаги небольшие шарики, которые станут основой для каждой фигурки. Оберните их слоем бумаги, пропитанной клеем, и дайте высохнуть. После этого нарисуйте глазки и рот, придавая привидению индивидуальность. Готовые фигурки можно подвесить на нить и развесить по комнате.

Призрачная гирлянда из туалетной бумагиПризрачная гирлянда из туалетной бумаги
Призрачная гирлянда из туалетной бумаги. Фото: Изображение Midjourney

Венок на дверь из веток и игрушечных змей

Создать венок для двери можно из ивовых веток и игрушечных змей.

  1. Ивовые ветки (или другие гибкие ветки) — достаточно длинные, чтобы свернуть в кольцо.
  2. Игрушечные змеи — разноцветные и разных размеров для разнообразия (по желанию)
  3. Клей (лучше всего подойдет мощный акриловый или ПВА клей).
  4. Черная краска и кисть.
  5. Гирлянды.
  6. Ножницы.
  7. Лента или шнур.

Инструкция по созданию венка:

Сложите ветки в кольцо, чтобы они плотно соединились и покройте клеем концы. Если захотите таким же способом вставьте змей (или любые другие вещи). Аккуратно покройте весь венок черной краской, чтобы создать мрачный и жутковатый вид. Дайте краске полностью высохнуть. При необходимости нанесите второй слой для лучшего покрытия.

Обвяжите гирлянду вокруг венка, распределяя ее равномерно. Убедитесь, что провода гирлянды хорошо скрыты ветками. Проденьте ленту или шнур через отверстия в венке или привяжите его к краям. Вешайте венок на дверь, убедившись, что он крепко держится.

Венок на дверь из веток и игрушечных змейВенок на дверь из веток и игрушечных змей
Венок на дверь из веток и игрушечных змей. Фото: Изображение Midjourney

Тыква-мумия

Если накануне праздника у вас совсем нет времени, можно быстро сделать тыкву-мумию. Материалы, необходимые для создания:

  1. Тыква (ее можно заменить любым круглым предметом).
  2. Марля
  3. Черный и белый карандаш или маркер
  4. Ножницы
  5. Клей (водостойкий или клей для ткани, чтобы закрепить марлю и глазницы).
  6. Нитки и иголка (по желанию, для более надежного закрепления марли).

Инструкция по созданию мумий:

Если вы решили использовать тыкву, то перед работой ее нужно тщательно вымыть холодной водой. С помощью ножа аккуратно удалите верхушку тыквы и выньте семена и мякоть. Оставьте в тыкве достаточно стенок, чтобы она могла стоять устойчиво.

Начните с наиболее широкой части тыквы и аккуратно оберните ее марлей, перекрывая предыдущий слой на несколько сантиметров. Старайтесь делать слои ровными и плотными. Продолжайте обертывать тыкву, двигаясь вверх к верхушке и вниз к нижней части. Оставьте небольшие просветы для глаз, носа и рта. Если марля начинает рваться, аккуратно склейте ее клеем.

На белом листе бумаги нарисуйте два круга для глазниц и вырежьте круги ножницами. Используя черный карандаш или маркер, нарисуйте зрачки внутри вырезанных кругов. Приклейте глазницы на соответствующие места на тыкве, используя клей.

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#Ольга Харина#Квартира#Осень#Все материалы авторов#Дом#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад
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