Пугающе простые идеи для Хэллоуина: создайте атмосферу праздника осенью

Тщательно промойте бутылки водой и мылом, затем высушите их. Если на стекле есть пятна или загрязнения, можно использовать вату, смоченную в спирте, для их удаления. Затем вы можете разрисовать бутылки или просто закрасить в черный, если захотите. Со свечами все просто: нужно зажечь и предварительно накапать воском на горлышко бутылки и вставить свечку, Если диаметр свечи больше, заточите конец свечи ножом.