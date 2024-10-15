Пугающе простые идеи для Хэллоуина: создайте атмосферу праздника осенью

Posted 15 октября, 07:49
Published 15 октября, 07:49
Modified 15 октября, 10:04
Updated 15 октября, 10:04
Приготовления к Хэллоуину часто ассоциируются с покупкой дорогих украшений, но на самом деле, можно обойтись и без этого. Старые носки, бутылки и туалетная бумага — вот что может понадобиться для создания оригинальных украшений. Это не только экономично, но и увлекательно, особенно если привлекать к процессу всю семью.
Эти тыковки не только экологичный и творческий способ переработать старые носки, но и замечательный декоративный элемент для осеннего интерьера. Материалы, необходимые для создания милых тыковок из носков:
Начните с того, чтобы разрезать носок пополам. В ту часть, где обычно располагается стопа, нужно натолкать как можно больше синтепона. Затем края следует собрать и крепко завязать веревкой. Обмотайте носок веревкой еще несколько раз, формируя «хвостик» тыквы.
Превращение темных бутылок в подсвечники — еще одна простая идея для Хэллоуина. Для этого понадобятся:
Тщательно промойте бутылки водой и мылом, затем высушите их. Если на стекле есть пятна или загрязнения, можно использовать вату, смоченную в спирте, для их удаления. Затем вы можете разрисовать бутылки или просто закрасить в черный, если захотите. Со свечами все просто: нужно зажечь и предварительно накапать воском на горлышко бутылки и вставить свечку, Если диаметр свечи больше, заточите конец свечи ножом.
Для создания гирлянды из маленьких привидений понадобится:
Сформируйте из бумаги небольшие шарики, которые станут основой для каждой фигурки. Оберните их слоем бумаги, пропитанной клеем, и дайте высохнуть. После этого нарисуйте глазки и рот, придавая привидению индивидуальность. Готовые фигурки можно подвесить на нить и развесить по комнате.
Создать венок для двери можно из ивовых веток и игрушечных змей.
Сложите ветки в кольцо, чтобы они плотно соединились и покройте клеем концы. Если захотите таким же способом вставьте змей (или любые другие вещи). Аккуратно покройте весь венок черной краской, чтобы создать мрачный и жутковатый вид. Дайте краске полностью высохнуть. При необходимости нанесите второй слой для лучшего покрытия.
Обвяжите гирлянду вокруг венка, распределяя ее равномерно. Убедитесь, что провода гирлянды хорошо скрыты ветками. Проденьте ленту или шнур через отверстия в венке или привяжите его к краям. Вешайте венок на дверь, убедившись, что он крепко держится.
Если накануне праздника у вас совсем нет времени, можно быстро сделать тыкву-мумию. Материалы, необходимые для создания:
Если вы решили использовать тыкву, то перед работой ее нужно тщательно вымыть холодной водой. С помощью ножа аккуратно удалите верхушку тыквы и выньте семена и мякоть. Оставьте в тыкве достаточно стенок, чтобы она могла стоять устойчиво.
Начните с наиболее широкой части тыквы и аккуратно оберните ее марлей, перекрывая предыдущий слой на несколько сантиметров. Старайтесь делать слои ровными и плотными. Продолжайте обертывать тыкву, двигаясь вверх к верхушке и вниз к нижней части. Оставьте небольшие просветы для глаз, носа и рта. Если марля начинает рваться, аккуратно склейте ее клеем.
На белом листе бумаги нарисуйте два круга для глазниц и вырежьте круги ножницами. Используя черный карандаш или маркер, нарисуйте зрачки внутри вырезанных кругов. Приклейте глазницы на соответствующие места на тыкве, используя клей.
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