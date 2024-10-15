Неадекватный мужчина напал на полицейского в Стерлитамаке — подробности инцидента

Posted 15 октября, 05:50
Published 15 октября, 05:50
Modified 15 октября, 06:00
Updated 15 октября, 06:00
Вечером 14 октября сотрудники полиции получили сообщение о странном поведении одного из посетителей ТЦ. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина с ножом, вместо того чтобы успокоиться, бросился на них, ранив одного из сотрудников. В результате стражи порядка были вынуждены открыть огонь, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу.
По информации пресс-службы Минздрава Башкирии, раненый злоумышленник был прооперирован. Его состояние сейчас оценивается как тяжелое, но стабильное. В то же время полицейский, который также получил ножевое ранение во время инцидента, был быстро доставлен в медицинское учреждение и отправлен на амбулаторное лечение.