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Posted 15 октября, 05:50

Published 15 октября, 05:50

Modified 15 октября, 06:00

Updated 15 октября, 06:00

Врачи спасают хулигана из Стерлитамака

Неадекватный мужчина напал на полицейского в Стерлитамаке — подробности инцидента

15 октября 2024, 05:50
Фото: 1MI

Врачи спасают хулигана из Стерлитамака

В Стерлитамаке на крыше торгового центра «Сити Молл» раздались выстрелы, сообщает во вторник, 15 октября, МВД по Башкирии.

Вечером 14 октября сотрудники полиции получили сообщение о странном поведении одного из посетителей ТЦ. Когда правоохранители прибыли на место, мужчина с ножом, вместо того чтобы успокоиться, бросился на них, ранив одного из сотрудников. В результате стражи порядка были вынуждены открыть огонь, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу.

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По информации пресс-службы Минздрава Башкирии, раненый злоумышленник был прооперирован. Его состояние сейчас оценивается как тяжелое, но стабильное. В то же время полицейский, который также получил ножевое ранение во время инцидента, был быстро доставлен в медицинское учреждение и отправлен на амбулаторное лечение.

Видео: 1MI.
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