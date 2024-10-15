Неадекватный мужчина напал на полицейского в Стерлитамаке — подробности инцидента

По информации пресс-службы Минздрава Башкирии, раненый злоумышленник был прооперирован. Его состояние сейчас оценивается как тяжелое, но стабильное. В то же время полицейский, который также получил ножевое ранение во время инцидента, был быстро доставлен в медицинское учреждение и отправлен на амбулаторное лечение.