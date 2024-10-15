На арматурном заводе ОМК провели производственный квест для учащихся школ

Posted 15 октября, 06:42
Published 15 октября, 06:42
Modified 15 октября, 07:13
Updated 15 октября, 07:13
Автором идеи о создании профориентационного квеста и его организатором стала сотрудница благовещенского завода ОМК Анна Дзендзелевская. Ей удалось выиграть грант на реализацию данного проекта в конкурсе «ОМК Партнерство». Участниками пилотного квеста стали 40 учеников из двух школ. В отличие от музеев, в этом квесте рабочие процессы можно было не только увидеть, но и включиться в часть из них вместе со специалистами завода.
По словам Анны Дзендзелевской, экскурсионные программы на заводе существуют давно, но производственный квест стал для Благовещенска новинкой. Ребята любят играть, и в игре информация воспринимается лучше. В формате квеста учащиеся школ ознакомились с производством. Таким образом, в будущем им будет легче определиться, где учиться и какую выбрать профессию. Ребята ознакомились с деятельностью дефектоскописта, конструктора, разливщика металла и других. Школы оставили организаторам восторженные отзывы, и в ОМК планируют и далее организовывать подобные квесты по запросу.
В ходе квеста на четырех участках производства ребята состязались в освоении азов работы под руководством сотрудников. В механосборочном цехе им удалось собрать настоящую задвижку, применяемую в промышленности. А в отделе контроля качества при помощи специальной камеры участники выявляли дефекты образцов готовой продукции.
Кроме того, школьникам показали как 3D-моделирование используется в автоматизированном проектировании. Этот этап квеста очень пригодился многим учащимся старших классов, которые еще не решили, какому вузу отдать предпочтение. Они узнали, что инженер-конструктор — одна из самых востребованных производственных профессий. В этой части квеста ребята с помощью специальных программ создали модель объемного кубика из настольных игр. Им помогали специалисты Уфимского государственного нефтяного технического университета — партнера завода ОМК в области подготовки кадрового резерва. Прошедшим квест школьникам вручили памятные сувениры и приглашение на работу по окончании обучения.
Благовещенский завод ОМК давно занимается просвещением и профориентацией. Он включен в национальный онлайн-путеводитель по экскурсиям на промпредприятия Российской Федерации. В каталоге «Все — на завод!» есть информация об экскурсии ОМК «Огонь. Металл. Люди», участникам которой демонстрируется полный производственный путь — от плавки до конструирования готовых деталей. Каждый год экскурсии посещают 2000 человек.