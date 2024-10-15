На арматурном заводе ОМК провели производственный квест для учащихся школ

По словам Анны Дзендзелевской, экскурсионные программы на заводе существуют давно, но производственный квест стал для Благовещенска новинкой. Ребята любят играть, и в игре информация воспринимается лучше. В формате квеста учащиеся школ ознакомились с производством. Таким образом, в будущем им будет легче определиться, где учиться и какую выбрать профессию. Ребята ознакомились с деятельностью дефектоскописта, конструктора, разливщика металла и других. Школы оставили организаторам восторженные отзывы, и в ОМК планируют и далее организовывать подобные квесты по запросу.