Массовое ДТП с «Порше» произошло в Уфе

Posted 15 октября, 07:45
Published 15 октября, 07:45
Modified 15 октября, 11:15
Updated 15 октября, 11:15
Во вторник, 15 октября, около десяти часов утра, по предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Меган», выезжая с парковки на улице Карла Маркса, столкнулся с премиальным автомобилем «Порше Кайен». В результате удара «Рено Меган» наехал на припаркованные автомобили «Рено Дастер» и «Лада Нива».
— В результате инцидента водитель «Рено Меган» с травмами был отправлен в медицинское учреждение. Ему оказывают помощь. По факту этого происшествия начато административное разбирательство, — сообщает ГАИ Уфы.
Ранее Mkset рассказывал подробности смертельного ДТП: водитель на полной скорости влетел в бетонное ограждение.