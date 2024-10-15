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Posted 15 октября, 07:45

Published 15 октября, 07:45

Modified 15 октября, 11:15

Updated 15 октября, 11:15

В Уфе столкнулись четыре автомобиля

Массовое ДТП с «Порше» произошло в Уфе

15 октября 2024, 07:45
Фото: ГАИ Уфы

В Уфе столкнулись четыре автомобиля

В ГАИ рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Карла Маркса утром во вторник, 15 октября.

Во вторник, 15 октября, около десяти часов утра, по предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Меган», выезжая с парковки на улице Карла Маркса, столкнулся с премиальным автомобилем «Порше Кайен». В результате удара «Рено Меган» наехал на припаркованные автомобили «Рено Дастер» и «Лада Нива».

— В результате инцидента водитель «Рено Меган» с травмами был отправлен в медицинское учреждение. Ему оказывают помощь. По факту этого происшествия начато административное разбирательство, — сообщает ГАИ Уфы.

Фото: ГАИ Уфы
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Ранее Mkset рассказывал подробности смертельного ДТП: водитель на полной скорости влетел в бетонное ограждение.

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