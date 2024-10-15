Массовое ДТП с «Порше» произошло в Уфе

Во вторник, 15 октября, около десяти часов утра, по предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Меган», выезжая с парковки на улице Карла Маркса, столкнулся с премиальным автомобилем «Порше Кайен». В результате удара «Рено Меган» наехал на припаркованные автомобили «Рено Дастер» и «Лада Нива».