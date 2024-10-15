Когда в Уфе выпадет первый снег

Ближайшие несколько дней, по данным специалистов башкортостанского Гидрометцентра, пройдут без серьёзных осадков, ветер ожидается умеренный. Небольшой дождь обещают лишь днём четверга, 17 октября. Ночные показатели температур воздуха 16–18 октября на большей части Республики будут составлять -6°C… -11°C. Дневные — +6°C… +11°C. Снегопады в третью рабочую неделю октября пойдут едва ли.