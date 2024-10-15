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Posted 15 октября, 17:03

Published 15 октября, 17:03

Modified 16 октября, 11:19

Updated 16 октября, 11:19

Когда в Уфе выпадет первый снег

Когда в Уфе выпадет первый снег

15 октября 2024, 17:03
Фото: 1MI
Синоптики поделились прогнозом погоды в Уфе и Башкирии.

Ближайшие несколько дней, по данным специалистов башкортостанского Гидрометцентра, пройдут без серьёзных осадков, ветер ожидается умеренный. Небольшой дождь обещают лишь днём четверга, 17 октября. Ночные показатели температур воздуха 16–18 октября на большей части Республики будут составлять -6°C… -11°C. Дневные — +6°C… +11°C. Снегопады в третью рабочую неделю октября пойдут едва ли.

Между тем синоптики «Яндекс Погоды» утверждают, что снежные осадки придут в столицу Башкирии в период с 20 по 25 октября.

Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе
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Ранее издание Mkset делилось советами о том, когда уфимским автолюбителям следует начинать менять свои шины на зимние в 2024 году.

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