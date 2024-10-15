Из-за СВО в Уфе починили канализацию

Posted 15 октября, 17:33
Published 15 октября, 17:33
Modified 16 октября, 11:21
Updated 16 октября, 11:21
Поводом для обращения уфимцев стала система отведения воды во дворе дома по Магистральной, 12. Со слов жильцов, на протяжении многих лет дожди создают возле дома огромные лужи — по какой-то причине власти ничего с некачественными коммуникациями не делали.
Как написал Тарасов, после жалобы на месте был создан новый колодец. Новую «ливнёвку» уже показали жене военнослужащего — судя по публикации чиновника, уфимка осталась довольной проведёнными работами.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимец отдал мошеннику более ₽1,5 млн за услуги по «освобождению» от призыва на СВО.