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Posted 15 октября, 17:33

Published 15 октября, 17:33

Modified 16 октября, 11:21

Updated 16 октября, 11:21

Из-за СВО в Уфе починили канализацию

Из-за СВО в Уфе починили канализацию

15 октября 2024, 17:33
Фото: Антон Тарасов / Telegram
Родственники участников спецоперации из башкирской столицы пожаловались муниципальному чиновнику на проблемы с ЖКХ — отчитался на своих ресурсах глава администрации Дёмского района города Антон Тарасов во вторник, 15 октября.

Поводом для обращения уфимцев стала система отведения воды во дворе дома по Магистральной, 12. Со слов жильцов, на протяжении многих лет дожди создают возле дома огромные лужи — по какой-то причине власти ничего с некачественными коммуникациями не делали.

Как написал Тарасов, после жалобы на месте был создан новый колодец. Новую «ливнёвку» уже показали жене военнослужащего — судя по публикации чиновника, уфимка осталась довольной проведёнными работами.

Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимец отдал мошеннику более ₽1,5 млн за услуги по «освобождению» от призыва на СВО.

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