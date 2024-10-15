Денис Сафин: В Новотроицке появились инженерные классы «Уральской Стали»

Posted 15 октября, 10:32
Published 15 октября, 10:32
Modified 15 октября, 10:32
Updated 15 октября, 10:32
В созданных по инициативе УК «Уральская Сталь» инженерных классах учащиеся могут дополнительно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Школьники из 7–10 классов могут более детально изучить математику, физику и химию. Программа предусматривает углублённое знакомство с инженерными специальностями, существующими на Уральской Стали. Занятия проходят после уроков, пишет 56orb.ru.
Помимо учебы ребята смогут участвовать в мероприятиях, направленных на профориентацию. Помогать им продуктивно заниматься будут квалифицированные педагоги и кураторы.
Денис Сафин заявил, что проект будет полезен компании, поскольку речь идет о качественной подготовке кадров. Также обучение пойдет на пользу и самим школьникам. По его словам, ребята тоже заинтересованы в том, чтобы у них появился такой партнер, который позволит им быстро, качественно и интересно создать карьеру.
«Мы приносим всё самое современное, лучшие инженерные решения, интересные практики. Мы действительно понимаем, что делаем это для взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Денис Сафин на торжественном открытии классов.
ГК «Уральская Сталь» за свой счет оснастила инженерные классы. Управляющий директор комбината Сергей Журавлев заявил, что после обучения выпускники не только поступят в профильные вузы, но и в дальнейшем смогут реализовать себя на «Уральской Стали». Согласно планам развития комбината на предприятии будет создано две тысячи новых рабочих мест.
Также Денис Сафин побывал на месте строительства многоквартирного дома, который возводится для работников компании. Согласно плану на первом этаже высотки будут 16 коммерческих объектов, включая место под ресторан. Он подчеркнул, что необходимо будет тщательно выбирать арендаторов, чтобы жильцам дома предоставлялись качественные услуги.