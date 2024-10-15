Денис Сафин: В Новотроицке появились инженерные классы «Уральской Стали»

Денис Сафин заявил, что проект будет полезен компании, поскольку речь идет о качественной подготовке кадров. Также обучение пойдет на пользу и самим школьникам. По его словам, ребята тоже заинтересованы в том, чтобы у них появился такой партнер, который позволит им быстро, качественно и интересно создать карьеру.