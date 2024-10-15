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Posted 15 октября, 10:35

Published 15 октября, 10:35

Modified 15 октября, 10:55

Updated 15 октября, 10:55

Пассажиров из Башкирии пришлось усмирять полиции

Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд

15 октября 2024, 10:35
Фото: 1MI

Пассажиров из Башкирии пришлось усмирять полиции

Людям в погонах пришлось посетить вечеринку в поезде «Новый Уренгой — Казань», сообщает во вторник, 15 октября, пресс-служба Управления на транспорте МВД.

Как стало известно, в субботу, 12 октября, в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД поступило сообщение о том, что в первом вагоне поезда царит беспорядок. Оказавшись на месте, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили троих мужчин — 28-летнего и двух 49-летних, которые, как выяснилось, возвращались с вахты на севере домой в Удмуртию и Башкирию.

Знакомство между попутчиками завязалось довольно быстро, и вскоре они начали распивать алкогольные напитки. Однако веселье в вагоне не понравилось другим пассажирам, которые хотели просто спокойно доехать до своего пункта назначения. Как итог — веселье вахтовиков привлекло внимание полиции.

Правоохранители отреагировали на ситуацию и составили административные материалы по части статьи 20.1 КоАП РФ. Каждому из правонарушителей предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей. После общения с полицейскими мужчины решили прекратить распитие алкоголя и продолжили свою поездку, стараясь не мешать другим пассажирам.

Аэропорт Уфы стал местом преступления
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Как ранее сообщал Mkset, в здании аэропорта Уфы разразился скандал, когда пьяный уфимец напал на сотрудника транспортной полиции.

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