Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд

Posted 15 октября, 10:35
Published 15 октября, 10:35
Modified 15 октября, 10:55
Updated 15 октября, 10:55
Как стало известно, в субботу, 12 октября, в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД поступило сообщение о том, что в первом вагоне поезда царит беспорядок. Оказавшись на месте, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили троих мужчин — 28-летнего и двух 49-летних, которые, как выяснилось, возвращались с вахты на севере домой в Удмуртию и Башкирию.
Знакомство между попутчиками завязалось довольно быстро, и вскоре они начали распивать алкогольные напитки. Однако веселье в вагоне не понравилось другим пассажирам, которые хотели просто спокойно доехать до своего пункта назначения. Как итог — веселье вахтовиков привлекло внимание полиции.
Правоохранители отреагировали на ситуацию и составили административные материалы по части статьи 20.1 КоАП РФ. Каждому из правонарушителей предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей. После общения с полицейскими мужчины решили прекратить распитие алкоголя и продолжили свою поездку, стараясь не мешать другим пассажирам.
Как ранее сообщал Mkset, в здании аэропорта Уфы разразился скандал, когда пьяный уфимец напал на сотрудника транспортной полиции.