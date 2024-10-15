Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд

Как стало известно, в субботу, 12 октября, в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД поступило сообщение о том, что в первом вагоне поезда царит беспорядок. Оказавшись на месте, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили троих мужчин — 28-летнего и двух 49-летних, которые, как выяснилось, возвращались с вахты на севере домой в Удмуртию и Башкирию.