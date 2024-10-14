Зоопарк за ₽24 млн появится в Уфе

Posted 14 октября, 15:17
Published 14 октября, 15:17
Modified 14 октября, 17:17
Updated 14 октября, 17:17
Расположен он будет на территории Лесопарка имени Лесоводов. Ранее в регионе проводился соответствующий аукцион, победителем из него вышла компания «Генпроект». Само предприятие, по данным СПАРК «Интерфакс», зарегистрировано в Иваново.
На создание проекта будущего учреждения фирме дали время до декабря 2026 года. Построен же зоопарк будет только в 2029 году. Только за услуги проектирования компании заплатят ₽24,4 млн — средства на эти цели выделят из бюджетов Башкирии и Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начал действовать новый туристический маршрут к месту содержания европейских зубров — необычных для региона животных завезли в Башкортостан из Беларуси.