Зоопарк за ₽24 млн появится в Уфе

На создание проекта будущего учреждения фирме дали время до декабря 2026 года. Построен же зоопарк будет только в 2029 году. Только за услуги проектирования компании заплатят ₽24,4 млн — средства на эти цели выделят из бюджетов Башкирии и Уфы.