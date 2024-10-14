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Posted 14 октября, 15:17

Published 14 октября, 15:17

Modified 14 октября, 17:17

Updated 14 октября, 17:17

Зоопарк за ₽24 млн появится в Уфе

Зоопарк за ₽24 млн появится в Уфе

14 октября 2024, 15:17
Новое учреждение для содержания животных и их демонстрации могут построить в столице Башкирии — власти города достигли договорённостей с частной фирмой, согласной заняться проектированием объекта.

Расположен он будет на территории Лесопарка имени Лесоводов. Ранее в регионе проводился соответствующий аукцион, победителем из него вышла компания «Генпроект». Само предприятие, по данным СПАРК «Интерфакс», зарегистрировано в Иваново.

На создание проекта будущего учреждения фирме дали время до декабря 2026 года. Построен же зоопарк будет только в 2029 году. Только за услуги проектирования компании заплатят ₽24,4 млн — средства на эти цели выделят из бюджетов Башкирии и Уфы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начал действовать новый туристический маршрут к месту содержания европейских зубров — необычных для региона животных завезли в Башкортостан из Беларуси.

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