Женщина сгорела на кухне в Уфе

Posted 14 октября, 09:44
Published 14 октября, 09:44
Modified 14 октября, 11:16
Updated 14 октября, 11:16
Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома. Пожарные ликвидировали возгорание, которое повредило домашнее имущество на площади всего 2 квадратных метра.
Спасательная операция проходила в напряженной обстановке. Звеном газодымозащитной службы была спасена 84-летняя женщина, которая находилась в квартире. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, они констатировали смерть. На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа, которые выясняют причины возгорания.
Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе в селе Ауструм страшный пожар оставил многодетную семью без крыши над головой.