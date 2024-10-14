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Posted 14 октября, 09:44

Published 14 октября, 09:44

Modified 14 октября, 11:16

Updated 14 октября, 11:16

В Уфе в пожаре погибла пенсионерка

Женщина сгорела на кухне в Уфе

14 октября 2024, 09:44
Фото: МЧС РБ

В Уфе в пожаре погибла пенсионерка

Пожар произошел на улице Проспект Октября, сообщает в понедельник, 14 октября, МЧС России.

Огонь вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома. Пожарные ликвидировали возгорание, которое повредило домашнее имущество на площади всего 2 квадратных метра.

Спасательная операция проходила в напряженной обстановке. Звеном газодымозащитной службы была спасена 84-летняя женщина, которая находилась в квартире. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, они констатировали смерть. На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа, которые выясняют причины возгорания.

Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе в селе Ауструм страшный пожар оставил многодетную семью без крыши над головой.

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