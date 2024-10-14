Женщина сгорела на кухне в Уфе

Спасательная операция проходила в напряженной обстановке. Звеном газодымозащитной службы была спасена 84-летняя женщина, которая находилась в квартире. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, они констатировали смерть. На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа, которые выясняют причины возгорания.