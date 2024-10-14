Жадный светофор нашли в Уфе

Поводом для жалоб автолюбителей стал «светофор с подвохом» на перекрёстке Уфимского шоссе и улицы Чудской. Как утверждают в соцсетях водители, фонарь для регулирования движения на пересечении проезжих частей оснащён допсекцией со стрелкой — несколько автовладельцев в крайнем ряду повернули под негорящий сигнал и получили штрафы в ₽5 тысяч.