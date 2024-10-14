Жадный светофор нашли в Уфе

Posted 14 октября, 16:23
Published 14 октября, 16:23
Modified 14 октября, 17:16
Updated 14 октября, 17:16
Поводом для жалоб автолюбителей стал «светофор с подвохом» на перекрёстке Уфимского шоссе и улицы Чудской. Как утверждают в соцсетях водители, фонарь для регулирования движения на пересечении проезжих частей оснащён допсекцией со стрелкой — несколько автовладельцев в крайнем ряду повернули под негорящий сигнал и получили штрафы в ₽5 тысяч.
— Светофор <…> чётко выдает штраф, а сигнал — нет, — написал автор публикации.
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