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Posted 14 октября, 16:23

Published 14 октября, 16:23

Modified 14 октября, 17:16

Updated 14 октября, 17:16

Жадный светофор нашли в Уфе

Жадный светофор нашли в Уфе

14 октября 2024, 16:23
Фото: 1MI
Странности в организации городского трафика вызвали недовольство у водителей башкирской столицы.

Поводом для жалоб автолюбителей стал «светофор с подвохом» на перекрёстке Уфимского шоссе и улицы Чудской. Как утверждают в соцсетях водители, фонарь для регулирования движения на пересечении проезжих частей оснащён допсекцией со стрелкой — несколько автовладельцев в крайнем ряду повернули под негорящий сигнал и получили штрафы в ₽5 тысяч.

— Светофор <…> чётко выдает штраф, а сигнал — нет, — написал автор публикации.

Пост разделили комментаторов на два лагеря — среди пользователе разгорелся жаркий спор о знании ПДД.

Фото: Vk / БашДТП
Уфимские водители высмеяли дорожников
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Ранее Mkset рассказывал о том, как жители башкирской столицы подняли на смех дорожные службы в ответ на безобидный пост чиновника о переходе на зимний режим работы.

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