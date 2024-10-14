Овощи перестанут сгнивать в холодильнике: хозяйки просто кладут один ингридиент!

Разместите активированный уголь в микроволновке на противне и прогрейте на максимальной мощности в течение 1-2 минут. Это поможет освободить поры угля и усилить его поглотительные свойства. После активации разместите уголь в маленькой емкости или мешочке из марли прямо в холодильнике. Распределите уголь по различным отделам для максимального эффекта.