Овощи перестанут сгнивать в холодильнике: хозяйки просто кладут один ингридиент!

Posted 14 октября, 13:10
Published 14 октября, 13:10
Modified 15 октября, 10:06
Updated 15 октября, 10:06
Холодильник — сердце кухни, хранитель свежести наших продуктов. Однако иногда, несмотря на старания, внутри может появиться специфический запах. Причин этому несколько:
Оказывается, кошачий наполнитель может эффективно бороться с неприятными запахами и излишней влажностью в холодильнике. Особенно действенны наполнители на основе цеолита — натурального минерала с уникальными абсорбирующими свойствами.
Цеолит обладает пористой структурой, благодаря которой он поглощает молекулы запаха и влаги из окружающей среды. Это свойство активно используется в различных фильтрах и очистителях воздуха.
— Многие спрашивают меня, почему у меня так долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике. Я просто беру пилеты, засыпаю их равномерным слоем, утрамбовываю и кладу полотенце, а уже сверху выкладываю овощи. Все они долго хранятся, никакого гниения и плесени, — делится фуд-блогер Александра Житлухина.
Существуют и более традиционные, но не менее эффективные, способы, которые, возможно, вы уже применяли, но, возможно, недооценивали.
Разместите активированный уголь в микроволновке на противне и прогрейте на максимальной мощности в течение 1-2 минут. Это поможет освободить поры угля и усилить его поглотительные свойства. После активации разместите уголь в маленькой емкости или мешочке из марли прямо в холодильнике. Распределите уголь по различным отделам для максимального эффекта.
Когда запахи перестанут уменьшаться или уголь потеряет свою эффективность (обычно через неделю), замените его новым.
Разложите небольшое количество пищевой соды на тарелке или в открытой упаковке в разных углах холодильника. Сменяйте соду каждые 1-2 недели.
Продаются в магазинах, но их эффективность и стоимость варьируются.
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