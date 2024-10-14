Забытая угроза на вашем участке: боремся с «американкой» дедовским способом

Американка — это растение из семейства астровых, которое может вырастать до полуметра в высоту. Оно не только быстро размножается, но и обладает удивительной живучестью. Представьте себе, одно растение способно произвести до 300 тысяч семян за сезон, и эти семена могут оставаться в почве жизнеспособными более десяти лет!